Corinthians decide efetivar Fabio Carille como técnico

Auxiliar técnico ganha chance e substitu Oswaldo de Oliveira. Com aproveitamento de 54% dos pontos disputados, ele é o melhor pós-Tite

Bruno Cassucci

O Corinthians decidiu efetivar Fábio Carille, de 49 anos, como técnico da equipe. Auxiliar técnico desde 2009, ele iniciará a próxima temporada no comando do Timão. A escolha deve ser anunciada em entrevista coletiva marcada para as 13:30, no Parque São Jorge.