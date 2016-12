PMA autua criador amador de aves por manter pássaro ilegalmente em cativeiro

Capital, (MS) – Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado realizaram fiscalização em um criadouro de pássaros autorizado pelo órgão ambiental na cidade de Paranaíba e apreenderam ontem (21) um pássaro que estava em situação ilegal. Entre várias aves anilhadas e com documentação foi encontrado um pássaro da espécie coleirinho, que não constava no plantel do criador e sem anilha e documentação, o que é crime ambiental. O animal foi apreendido, juntamente com a gaiola.

O proprietário do pássaro, de 41 anos, residente em Paranaíba, foi autuado administrativamente e multado de R$ 500,00. Ele também responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. O pássaro será encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.

Fonte: PMA/MS