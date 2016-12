Gift Card do Outback chega por e-mail e é ótima opção para presentear

O fim de ano está aí e com ele vem o desafio do presente: o que comprar? Populares há anos entre os amantes de livros, os vales-presentes vêm ganhando espaço e são uma ótima forma de não errar. Agora, imagine conseguir colocar dentro de um cartão um #MomentoOutback completo recheado de cebolas gigantes e canecas de chope congeladas. Por isso, o Outback Steakhouse lançou seu Gift Card virtual, um cartão presente que o cliente compra no site https://outback.todocartoes. com.br/ e o valor escolhido é ativado imediatamente gerando um código para utilização que é enviado para ele por e-mail. Esse código pode ser utilizado em todos os restaurantes da rede no Brasil. Além disso, o cliente pode comprar o cartão de acordo com o apetite do presenteado. Os valores vão de 75 a 300 reais.

Fonte: Dv-Comunicação