Alimentação saudável, rápida e acessível: conheça a proposta da franquia Sucão

A rede já conta com doze unidades e visa conquistar novos franqueados, principalmente na região Sudeste

Quem já esteve na cidade de Campinas, provavelmente, recebeu uma indicação para conhecer a Sucão. A lanchonete, ícone da região central da cidade desde sua inauguração, em 1975, conquistou um público fiel com seus sucos naturais, preparados na hora com combinações que iam das mais tradicionais as mais inusitadas. Hoje, 41 anos depois, a marca já conta com 12 lojas – cinco próprias e sete franqueadas – em todo o estado de São Paulo e, além dos seus famosos sucos, proporciona ao consumidor a possibilidade de fazer refeições completas, saudáveis, rápidas e com excelente custo-benefício.

Desde que assumiu o negócio da família, em 2013, Antônio Ricardo Mesquita, que é administrador e filho dos criadores da marca, trouxe para a sociedade seus amigos de infância, Filipe Falcão, arquiteto, e Henrique Soré, economista, para iniciar a expansão por meio de franquias. “A demanda por uma alimentação melhor fora de casa vinha crescendo a todo vapor. Redes tradicionais de fast food já tentavam incluir no cardápio opções mais saudáveis. Foi nesse momento que observamos as inúmeras oportunidades existentes nesse mercado. Atualizamos o portfólio de produtos para poder oferecer ao nosso público uma opção de refeição completa e saudável, sem abrir mão da qualidade e do sabor”, explica Mesquita.

A aposta se mostrou acertada. Segundo dados da consultoria Euromonitor, o mercado de alimentação saudável movimentou R$ 80 bilhões, em 2015, e deve movimentar R$ 108,5 bilhões até 2019. Nos últimos cinco anos, as vendas do setor simplesmente dobraram. Já o projeto Brasil Food Trends 2020, que tem entre os seus pilares a realização de pesquisas sobre o assunto, mostra que a praticidade está na prioridade de 34% dos consumidores brasileiros e a saudabilidade aparece logo na sequência, apontada como primordial para 21% dos consumidores do país.

Esse cenário, aliado ao desempenho do franchising, fizeram com que a escolha pela expansão através do modelo de franquias acontecesse de maneira natural, visto que o segmento apresentava números cada vez mais promissores. “Nos preocupamos em formatar um modelo de franquia sólido e sustentável que tivesse um portfólio completo de produtos e baixo custo operacional, mantendo nosso grande diferencial: proporcionar aos clientes uma alimentação saudável e saborosa, com preços competitivos e rapidez na entrega”, afirma. A estratégia funcionou e, apenas dois anos depois da formatação, a rede já conta com dez unidades franqueadas. Há opções de lojas de rua, shopping e quiosque.

No mix de produtos, além dos famosos sucos, premiado como o melhor da cidade durante sete anos consecutivos pela Veja Comer & Beber de Campinas, estão incluídos vitaminas, smoothies, saladas, sanduíches quentes e frios, açaí e sobremesas. Sempre atentos às demandas do público por novidade, a marca também realiza semestralmente a atualização de seu cardápio, com a inserção de novos produtos, buscando ingredientes diferenciados para a construção de combinações saborosas e funcionais. “Por também estarmos à frente da operação do negócio, com unidades próprias, conseguimos acompanhar de perto os desejos do nosso público. Foi assim que incluímos em 2015 os chips de batata doce e, no verão, a opção ‘Monte sua Salada’, que oferece ao consumidor 18 ingredientes fresquinhos para montar sua refeição de acordo com suas preferências”, comenta Mesquita.

Agora, a marca pretende ampliar sua atuação no país, começando pela capital e interior paulista. “Estamos atuando em um mercado altamente promissor e ainda muito carente de opções de qualidade. Por isso, buscamos novos franqueados que, assim como nós, tenham interesse em desenvolver um negócio próprio e se identifiquem com o valor da marca de proporcionar maior qualidade de vida ao seu público através de uma rede consolidada, testada e aprovada por mais de quatro décadas em um dos mercados mais exigentes do país, o de Campinas, que é considerada uma cidade teste”, finaliza.

Loja de shopping ou rua:

Investimento total: R$ 270 a 320 mil

Loja/equipamentos: R$ 80 a 130 mil

Taxa de Franquia: R$ 35 mil

Estoque inicial e Capital de Giro: R$ 15 mil

Funcionários: 6 a 10

Retorno: 18 a 36 meses

Metragem: Mínimo 28m2

Taxas de royalties: escalonado de acordo com o faturamento ou fixo de 5%.

Fundo de propaganda e marketing:1%

Quiosque:

Investimento total: R$ 150 a 160 mil

Loja/equipamentos: R$ 90 mil

Taxa de Franquia: R$ 35 mil

Estoque inicial e Capital de Giro: R$ 10 mil

Funcionários: 6 a 10

Retorno: 18 a 36 meses

Metragem: Mínimo 28m2

Taxas de royalties: escalonado de acordo com o faturamento ou fixo de 5%.

Fundo de propaganda e marketing: 1%

Fonte: InformaMídia Comunicação