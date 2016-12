Reveillon 2017: Londres é o destino mais procurado pelos brasileiros

Agência de viagem online aponta Londres como destino internacional mais buscado neste ano; em 2015, Orlando foi o preferido Com cenário econômico incerto, a preferência de viagem dos brasileiros mudou. Além do aumento na procura pelos destinos nacionais, quem optou pelo exterior pesquisou mais e substituiu o tradicional Réveillon americano pelo europeu. A agência de viagens online, ViajaNet, realizou um levantamento e constatou que 7% das viagens para a data serão para destinos internacionais. Londres e Santiago foram os mais buscados, representando 34% das passagens. Quem escolheu viajar pelo Brasil, optou por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Seguro e Belo Horizonte. Mudanças no cenário Os dois destinos que despontaram na pesquisa não são comuns na preferência nacional para a virada do ano. Em 2014 e 2015, Miami e Orlando, respectivamente, foram os destinos preferidos, mostrando que, neste ano, o brasileiro se preocupou mais com o fator econômico. “A preferência por um determinado destino ficou em segundo plano. Neste ano, os consumidores pesquisaram muito mais, considerando principalmente o preço da passagem e aproveitando as promoções que surgiram.”, conta Gustavo Mariotto, Marketing Manager do ViajaNet.