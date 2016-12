Serviço de limpeza em Morro de São Paulo está garantido

A coleta de lixo está garantida em Morro de São Paulo e outros destinos turísticos de Cairu, na Costa do Dendê. Em contato com Fernando Brito, prefeito da cidade, o secretário estadual de Turismo, José Alves, recebeu a notícia de que o serviço de limpeza está sendo realizado normalmente e deve ganhar reforço neste verão.

“Morro de São Paulo e outras localidades de Cairu estão entre os mais importantes destinos turísticos da Bahia. A prefeitura sabe da importância do turismo para a economia da região. É importante tranquilizar moradores e turistas que desejam visitar estes locais”, explica José Alves.

O secretário lembra que ainda neste verão a segurança em Morro de São Paulo será ampliada ainda com a atuação de policiais em uma viatura tracionada e o início do videomonitoramento, com 10 câmeras ligadas ao Centro de Operações e Inteligência da Secretaria de Segurança Pública.

A Prefeitura de Cairu emitiu nota de esclarecimento à imprensa.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

*Prefeitura de Cairu nega débito com terceirizados e garante continuidade dos serviços da limpeza pública em Morro e Boipeba*

A Prefeitura Municipal de Cairu informa que os salários e décimo terceiro dos trabalhadores da empresa terceirizada, MM Consultoria, Construção e Serviços, responsável pela coleta de lixo em Morro de São Paulo e Boipeba, estão devidamente pagos.

O prefeito Fernando Brito tranquiliza a população local e os turistas que visitam o destino em relação à notícia de uma possível suspensão da coleta durante o período de Natal e Réveillon. “Não haverá paralização. Esta ameaça de greve não se justifica”, afirma Brito.

Fernando Brito reforça ainda que, iniciou ontem a Operação Verão em Morro de São Paulo, com aumento do efetivo de trabalhadores de limpeza urbana e das praias.

Fonte: Turismo@Gov.br