Guerreiro encerra mandato na ALMS com mais de R$ 2,5 milhões em emendas destinadas O prefeito eleito de Três Lagoas recebeu elogios à sua atuação quanto parlamentar na Casa de Leis

O prefeito eleito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, encerrou seu mandato de Deputado Estadual na última terça-feira, 20 de dezembro. Ele toma posse à frente do executivo no dia primeiro de janeiro em evento a ser realizado na Câmara Municipal do Município. Ao pronunciar-se em sua despedida, ouviu elogios de todos os deputados, dos servidores e autoridades do Estado. Guerreiro é enaltecido por ser um Parlamentar atuante, um cidadão preocupado com as causas sociais e apaixonado por sua cidade, Três Lagoas.

Foram pouco mais de 20 meses como Deputado Estadual, mas o resultado é considerado muito satisfatório. Durante este tempo foram mai de mil proposições entre projetos de leis, indicações, requerimentos, milhares de atendimentos e reuniões com autoridades e cidadãos de vários municípios e órgãos públicos.

Angelo Guerreiro também viabilizou recursos e obras para vários municípios que representa. Só de emendas parlamentares o Deputado destinou mais de R$ 2,7 milhões. Recursos de emendas foram destinados para todos os 14 municípios que representou no Parlamento Estadual. Além disso, conseguiu junto ao Governo do Estado a execução de obras importantes como a recuperação de estradas e avenidas entre elas, a Capitão Olinto Mancini e a pavimentação de ruas em bairros como o Jardim Athenas, Vila Verde e Carandá, em Três Lagoas.

A construção do Hospital Regional que vai beneficiar todos os municípios da região do Bolsão, cujo processo passa agora por licitação, será uma realidade em pouco tempo graças ao empenho de Guerreiro que sempre cobrou a celeridade no processo. Promoveu reuniões também para melhorar a saúde financeira e o atendimento especializado no Hospital Auxiliadora.

Viabilizou obras de ampliação em escolas, construção de cobertura de quadras de esportes, reformas em cozinhas e banheiros. Um exemplo é a construção da biblioteca da Escola Estadual Fernando Corrêa, tão esperada por mais de uma década pelos alunos e professores.

Finalizando o mandato de Deputado Estadual, Angelo Guerreiro recebeu as felicitações de autoridades e cidadãos comuns pelo trabalho realizado aos seus municípios como Anastácio e Aquidauana, mais distantes da sua base eleitoral e aqueles que ficam no Bolsão.

Guerreiro sempre diz que é um funcionário público e foi eleito para representar a sociedade e por isso afirma que não está fazendo mais do que sua obrigação.

Assessoria de Comunicação

Dep. Angelo Guerreiro