Biesse/Gati na FIMMA Brasil 2017

A Biesse/Gati, de Caxias do Sul, confirmou esta semana a sua presença na FIMMA Brasil 2017. A empresa apresentará em seu estande cinco máquinas de ponta e um lançamento surpresa.

Segundo o diretor Luiz Carlos Gasperin, a Biesse, assim como qualquer fornecedor do setor, precisa se antecipar as necessidades que os clientes têm ou que as adversidades do mercado podem suscitar. “Temos que fazer essa feira”, afirmou.

Para o diretor, Chico Gaio, a participação tem a ver, ainda, com a credibilidade e tradição. “Participamos de todas edições da feira, desde a primeira”, explicou o executivo, que completou: “Apesar do atual cenário que vivenciamos, e em havendo um alinhamento político e econômico, a FIMMA Brasil ocorrerá em um momento muito bom”.

A Biesse/GATI garantiu seu espaço no pavilhão E, onde tradicionalmente se instala. A empresa tem a convicção de que os acontecimentos que envolvem o setor tendem a exigir a atenção dos industriários e, acima de tudo, audácia e rapidez nas decisões.

De acordo com os executivos, a antecipação pode fazer a diferença junto a concorrência e, principalmente, frente as novas realidades apresentadas nos cenários político e econômico mundiais.

Promovida pela MOVERGS, a FIMMA Brasil é a quinta principal feira mundial de máquinas e equipamentos do segmento. A feira acontece de 28 a 31 de março de 2017, no Parque de Eventos, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

Saiba mais sobre a FIMMA Brasil 2017, aqui: https://www.dropbox.com/s/k7inadx1adfkplb/FIMMA%20Brasil%202017.mp4?dl=0.

Jornalistas Responsáveis:

Beti Sefrin

Luciane Rocha Martins

Insider2 Brasil – www.insider2.com.br / Telefone: (51) 3346.4099

22/12/2016