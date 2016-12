Cervejaria Devassa traz tendência de fora que promete revolucionar o mercado cervejeiro

Growler 2 Go tem o intuito de expandir a cultura do chopp para além das cervejarias

Depois de um ano de tantas mudanças, a Cervejaria Devassa, que faz parte do portfólio da Brasil Kirin, encerra 2016 com uma novidade que promete agitar os cervejeiros. Com inspiração numa tendência que tem ganhado cada vez mais força fora do Brasil, a marca agora lançará o Growler 2 Go, um recipiente de cerâmica, que se assemelha a um galão de vinho, feito especialmente para o armazenamento de chopp. Com esta novidade, Devassa pretende colaborar ainda mais com a disseminação da cultura cervejeira no país e possibilitar uma experiência muito além do bar.

Disponível em todas as franquias da marca a partir do dia 20 de dezembro, a garrafa armazena até 2 litros de chopp e possui tampa de pressão, que evita a perda de gás carbônico, conservando frescor, sabor e qualidade por até dois dias. O lançamento traz a liberdade de se tomar um chopp de qualidade, fresquinho, na reunião com os amigos ou em casa. O Growler 2 Go permite também que o sabor da bebida seja apreciado com mais calma, tornando a experiência ainda mais agradável.

“Hoje em dia as pessoas estão buscando cada vez mais levar as experiências para dentro de casa e com o Growler 2 Go sabemos que podemos oferecer exatamente isso para os nossos consumidores. Agora eles vão poder levar para casa o chopp Devassa e usufruir quando quiser e da forma mais fresca possível”, afirmou Jussara Calife, gerente de marketing de Devassa.

Para garantir a qualidade do chopp, toda vez que o Growler 2 Go for reutilizado, ele receberá uma tag com informações sobre qual data e qual estilo foi envasado. O consumidor poderá escolher entre as 5 opções de chopes especiais da casa, todos puro malte: Loura Tropical Lager, Ruiva Tropical Red Ale, Negra Tropical Dark Ale, Sarará Tropical Weiss e Índia Tropical IPA, cuidadosamente tirados com creme, que ajudará na conservação do líquido. O valor do Growler 2 Go poderá variar de acordo com a região.

Sobre as Cervejarias Devassa

Carioquíssima da gema, de nome ousado e cheia de personalidade, irreverência e tropicalice, a Cervejaria Devassa está de portas abertas para todas as tribos e é o ponto ideal para celebrar a vida e fazer, de cada encontro, um momento único de descontração, tornando a experiência cervejeira ainda mais rica.

Com o objetivo de levar para o público a oportunidade de degustar e conhecer todos os estilos de chopp oferecidos pela marca – versões Loura, Ruiva, Negra, Sarará e Índia, todos puro malte – as 22 unidades da Cervejaria Devassa estão presentes em diversas regiões do território nacional.

Informações à Imprensa

FSB Comunicações – 11. 3165.9596

Erica Ikuno – erica.ikuno@fsb.com.br

Natalia Binotto –natalia.binotto@fsb.com.br