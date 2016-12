Empresários do comércio estão confiantes com as vendas natalinas após três anos de expectativas negativas

Segundo sondagem realizada pela FecomercioSP, os mais otimistas são os lojistas que comercializam bens semiduráveis como roupas e calçados, que esperam crescer 7%

São Paulo, 22 de dezembro de 2016 – Os empresários do comércio paulistano estão otimistas para as vendas de Natal e após três anos de expectativas negativas, voltaram a acreditar em um período natalino no azul. De acordo com sondagem da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), realizada com 100 lojistas da capital paulista entre os dias 15 e 19 de dezembro, a expectativa é de crescimento de 3% nas vendas do período. É a primeira vez, desde 2012, que os comerciantes projetam um fim de ano positivo – naquele período, a expectativa foi de alta de 4%. Os lojistas que comercializam bens semiduráveis como roupas e calçados estão mais confiantes e esperam crescimento de 7% nas vendas, enquanto os empresários do setor de duráveis (eletrodomésticos, móveis, carros, etc) projetam alta de apenas 1%.

Para garantir o resultado positivo, 50% dos empresários estão realizando algum tipo de promoção para incrementar as vendas, o maior porcentual desde 2010. Destes 50%, a maioria seguirá a política de descontos especiais (68%) a fim de atrair o consumidor impactado pela crise, enquanto uma parcela de 12% optou por oferecer facilidades no pagamento parcelado sem juros. O mesmo porcentual (12%) disponibilizou ofertas especiais como promoções relâmpagos do dia, da semana ou mês.

A exemplo dos últimos anos, a expectativa dos empresários é que o consumidor compre em grande parte com o cartão de crédito (64%), enquanto 32% acredita que o pagamento à vista com dinheiro, cheque e cartão de débito esteja em segundo plano.

A sondagem aponta ainda que 22% dos entrevistados acreditam que o estoque está maior em relação ao ano passado, alta de 7 pontos porcentuais (p.p.) em relação aos 15% apurados em 2015. A FecomercioSP ressalta que, na medida em que se espera um Natal moderadamente melhor, é natural que os lojistas elevem a quantidade de demanda dos seus fornecedores.

Apesar da confiança no crescimento nas vendas, não há grandes expectativas para contratação de funcionários, afinal 86% dos empresários disseram que não contrataram funcionários temporários para o Natal, a maior porcentagem desde 2010. É importante ressaltar que, entre 2010 e 2015, a média de respostas negativas foi de 69%, ou seja, houve aumento de 17 p.p.

Com isso, apenas 14% dos empresários afirmaram que contrataram temporários e destes, 57% irá contratar até quatro funcionários. O mesmo porcentual (57%) costuma efetivar o temporário, entretanto, apesar de parecer positivo, este patamar é praticamente igual ao de 2015 e muito abaixo da média entre 2010 e 2014 que foi de 79%.

Com relação às propagandas durante o período natalino, 68% dos entrevistados afirmaram que não investiram, enquanto 30% estão fazendo alguma ação publicitária.

Sobre a FecomercioSP

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) é a principal entidade sindical paulista dos setores de comércio e serviços. Congrega 157 sindicatos patronais e administra, no Estado, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A Entidade representa um segmento da economia que mobiliza mais de 1,8 milhão de atividades empresariais de todos os portes. Esse universo responde por cerca de 30% do PIB paulista – e quase 10% do PIB brasileiro – gerando em torno de 10 milhões de empregos.

Mais informações:

Assessoria de imprensa FecomercioSP