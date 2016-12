Biogénesis-Bagó fecha 2016 focada na “Fronteira Produtiva” do Brasil

Conceito encoraja os produtores a diminuir ou liquidar as lacunas existentes entre o que se tem hoje e o que se espera alcançar em termos de índices de produtividade

A Biogénesis Bagó, uma das empresas líderes na América Latina na produção de soluções para a saúde animal, finaliza 2016 focada no fortalecimento do conceito “Fronteira Produtiva”. “Por que produzir menos se com o que tenho posso produzir mais e melhor?” é o questionamento que norteia o conceito “Fronteira Produtiva” proposto pela Biogénesis Bagó.

“Em um momento de grande desafio para a economia brasileira, em que o Agronegócio e, em específico a cadeia produtiva da carne, têm total necessidade de atingir o seu nível máximo de eficiência, a Biogénesis Bagó coloca em prática todo um conjunto de serviços e soluções que visam facilitar o dia a dia do pecuarista para que ele alcance suas Fronteiras de Produção. A participação em eventos como Agroleite, Expointer e Intercorte nos proporcionou uma maior aproximação com o pecuarista brasileiro a fim de conhecer cada vez mais suas necessidades para oferecer recursos e alternativas. Do sul ao norte do país temos profissionais e produtores dispostos a trocar informações e experiências, e nós, da Biogénesis Bagó, queremos ser os primeiros a auxiliar o pecuarista brasileiro a diminuir ou liquidar as lacunas existentes entre o que se tem hoje e o que se espera alcançar em termos de índices de produtividade”, ressalta o Gerente de Marketing da Biogénesis Bagó, Carlos Godoy.

Uma das ferramentas para ajudar os produtores a alcançar a “Fronteira Produtiva” é o programa de relacionamento PROVA, que se consolidou em 2016. Fazendas que fazem parte do PROVA contam com soluções e assistência técnica personalizadas em saúde e reprodução animal, e constroem relacionamentos perenes e produtivos por meio de um acompanhamento exclusivo com capacitações, apoio diagnóstico e elaboração de programas sanitários personalizados. “O PROVA traz aos produtores uma proposta de valor diferenciada para a pecuária de forma a auxiliar o pecuarista a produzir mais e com melhor qualidade”, destaca Godoy.

Em 2017, o PROVA ganhará novos contornos e abrangência, tornando-se mais robusto para ajudar os produtores a atingir a “Fronteira Produtiva”.

Fechando o ano de 2016 a Biogénesis Bagó anuncia também a parceria com o CEPEA – Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Esalq/USP (Piracicaba/SP) que tem como objetivo trazer aos produtores de todo o Brasil informações relevantes do mercado pecuário, através de relatórios personalizados nas distintas regiões do país, como também por meio de palestras voltadas para a atualização e capacitação das pessoas envolvidas com a cadeia do Agronegócio.

Para o Diretor da Biogénesis Bagó no Brasil, Raul Moura, todas essas iniciativas reafirmam o compromisso que a empresa tem com o avanço da produção de qualidade no mercado pecuário na América Latina, sendo o Brasil alvo potencial para esse ponto de evolução em busca de novas “Fronteiras Produtivas”.

Sobre a Biogénesis Bagó

A Biogénesis Bagó é uma empresa líder nos principais mercados da América Latina, com projeção global, e comprometida com o desenvolvimento de soluções para a saúde e sustentabilidade da produção pecuária por meio da biotecnologia.

Atualmente a Biogénesis Bagó conta com um portfólio de mais de 70 produtos e 650 registros em distintos países. Com escritórios na Bolívia, Brasil, América Central, México e Uruguai, sua sede está localizada na Argentina, com fábricas em Monte Grande e Garín (província de Buenos Aires) e em Jinhai, na China, onde começou a operar recentemente com capacidade inicial para 400 milhões de doses de vacina aftosa por ano tornando-se a maior empresa produtora desse produto no mundo.

No Brasil, conta com uma planta fabril na cidade de Araçoiaba da Serra (SP) e sede em Curitiba (PR). Em 2014 foi nomeada pela revista inglesa Animal Pharm como a melhor empresa de saúde animal da América Latina.

Mais informações: http://www.biogenesisbago.com/br

Equipe da Biogénesis Bagó no Agroleite

Divulgação

Inauguração da casa da Biogénesis Bagó na Expointer

Divulgação