UFSCar oferece curso de Especialização a distância em envelhecimento e saúde da pessoa idosa

Inscrições estão abertas e podem ser feitas até 3 de fevereiro de 2017

O curso de especialização em envelhecimento e saúde da pessoa idosa da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), sob coordenação do professor José Rubens Rebelatto, lançará em 2017 sua versão à distância em conjunto com a Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) da UFSCar.

O objetivo é oferecer subsídios teóricos e práticos e condições necessárias para atuação no âmbito da revitalização e reabilitação de indivíduos com idade superior a 60 anos. Para tanto, serão abordados os aspectos fisiológicos do envelhecimento, os principais acometimentos de saúde e normas para avaliação e prescrição de intervenções revitalizadoras e reabilitadoras, bem como aspectos sociais de assistência em saúde, assistência integral e multidisciplinar, além de aspectos contemporâneos do envelhecimento.

O curso tem como público-alvo pessoas graduadas em Fisioterapia, Educação Física, Gerontologia, Terapia Ocupacional e Enfermagem. Todos os alunos deverão ter experiência mínima de uso de computador e ter acesso à internet como pré-requisito para participar do curso, bem como disponibilidade de 6 a 10 horas semanais para dedicação ao curso. O aluno deve ter disponibilidade para realização de atividades presenciais no Campus São Carlos da UFSCar e atividades a distância no ambiente virtual Moodle da UFSCar, de acordo com o previsto para o desenvolvimento de curso.

O curso está estruturado em 11 módulos, que representam um tema-base a ser abordado em um conjunto de 31 disciplinas. Destas, três constituem Temas transversais, os quais serão abordados ao longo das demais disciplinas do curso. Todas as disciplinas contarão com material didático, pelo menos uma webconferência realizada pelo professor responsável, atividades individuais ou em grupo e canais de comunicação entre professor, tutor e estudantes. Parte das disciplinas contará com atividades presenciais.

As inscrições para o curso serão recebidas até 3 de fevereiro de 2017. As matrículas acontecem de 4 a 20 de fevereiro de 2017 e a data de início do Curso será no dia 7 de março de 2017, com término previsto para agosto de 2018.

Mais informações como processo seletivo, inscrições, avaliação, custos e disciplinas podem ser encontradas no site www.portaldoidosoativo.ufscar.br.

Ascom UFSCar