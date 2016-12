Scania faz a maior venda do ano do programa de manutenção Premium

Risa, empresa que atua em todas as fases da produção de grãos no Maranhão, adquire 50 planos; negociação faz parte da estratégia de oferecer serviços que aumentem a rentabilidade do transportador

São Paulo, 22 de dezembro de 2016 – Com a venda de 50 programas de manutenção Premium para a Risa S/A, a Scania encerra 2016 com a maior venda de planos dessa categoria no ano. A negociação foi coordenada pela Casa Scania Alpha Máquinas. A Risa atua em todas as fases da produção de soja e milho, do plantio, colheita, transporte e fabricação e importação de fertilizantes, e da venda de adubo.

A frota que vai utilizar todos os benefícios do programa Premium foi adquirida em 2014. São 50 modelos R 440 6×4 que transportam grãos e fertilizantes com composições de nove eixos (rodotrem) e atuam nos Estados do Maranhão, Ceará e Piauí. O destino mais comum – 90% das viagens – é o Porto de Itaqui, em São Luís (MA). De lá, a soja e o milho são exportados para a China, o principal mercado externo da empresa, e fertilizantes também são importados e transportados para abastecer os três Estados.

“Em 2016, do total de vendas das cinco categorias de programas de manutenção da Scania, a representatividade do Premium chega a quase 30% do portfólio. Ao fazer as contas e analisar tudo o que oferecemos com o programa Premium, os clientes estão percebendo seu real benefício de aumentar a disponibilidade da frota; de transformar gasto fixo em variável”, afirma Fábio Souza, diretor de Serviços da Scania no Brasil. “A atuação próxima e de parceria com o cliente – marca tradicional da Scania, que permite conhecer cada operação e desenvolver soluções personalizadas – tem o objetivo de gerar maior disponibilidade e rentabilidade, com menor custo. As vantagens são inúmeras.”

Para Allan Henrique Gorgen, diretor de Operações da Risa S/A, a aquisição do programa de manutenção Premium da Scania foi decidida por conta dos diversos benefícios operacionais e de gestão. “Agora, podemos planejar melhor nossos gastos mensais. O plano também garante a mão de obra da concessionária e desafogará nossa oficina. O uso das peças originais nos traz tranquilidade, segurança e maior durabilidade do produto, além de garantir maior valor de revenda. Vamos manter a frota rentável por ainda mais tempo”, explica Gorgen. “Cada um dos 50 R 440 roda cerca de 90 mil km por ano; por isso, essa redução de custos será fundamental para a saúde operacional do nosso transporte.”

De acordo com Allan Gorgen, qualquer economia é bem-vinda num momento de dificuldades por qual passa o setor de transportes no Brasil em razão do desaquecimento da economia. “Tivemos perda de faturamento em 2016. Todo custo foi bem calculado durante o ano”, salienta. Por outro lado, o diretor já vislumbra melhores horizontes. A empresa tem expectativa de safra e safrinha 2016/2017 superior ao resultado de 2015. “Nossa projeção é produzir 55 mil hectares de soja, colhidos na safra em abril, e de 35 mil hectares de milho, para a safrinha em maio e junho. Poderemos recuperar um pouco do ano difícil de 2016”, diz. A produção sairá das seis fazendas da Risa (três localizadas no sul do Maranhão e outras três no sul do Piauí).

Gorgen também exalta a qualidade do R 440. “Nossa frota está com dois anos de uso, e se mantém econômica e proporcionando a média de consumo prometida. Precisamos de alta potência nesse serviço, de um produto topo de linha e rentável. Encontramos todas essas características no R 440”, diz o diretor de Operações da Risa.

“A Risa S/A é um cliente tradicional. Foi nosso primeiro cliente de programas Premium, e temos certeza de que é só o começo”, ressalta Márcio Martins, gerente geral da Casa Scania Alpha Máquinas, de matriz em São Luís e filiais em Imperatriz e Balsas, também no Maranhão, e Teresina (PI).

Programa Premium

Com o programa de manutenção Premium, o cliente só paga o quilômetro rodado, sem valor mínimo exigido e sem custos inesperados. Ele é o mais completo conjunto de soluções de manutenção da marca e inclui todas as revisões e manutenções corretivas decorrentes de desgaste natural.

Risa S/A

Fundada como produtora de grãos em 1992, a Risa passou a atuar no transporte de seus insumos em 1998. Em 2000, foi dado início ao projeto de importação e comercialização de fertilizantes com a marca Risa. Atualmente com 13 filiais, o grupo produz e comercializa commodities agrícolas, sementes de soja, defensivos, máquinas agrícolas, formulação de fertilizantes com matéria-prima, secagem e armazenagem de grãos e transporte da produção.

