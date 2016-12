Oi ativa cobertura 4G em mais três cidades do Mato Grosso do Sul

Corumbá, Três Lagoas e Dourados passam a ser atendidas pela Oi a partir de hoje com tecnologia 4G

Até dia 31/12/2016, o 4G estará disponível em mais 151 municípios de todo o pais, chegando a 284 cidades cobertas em 27 estados;



Campo Grande, 22 de dezembro de 2016 – Corumbá, Três Lagoas e Dourados passam a ser atendidas pela Oi a partir de hoje com tecnologia 4G. A companhia já oferece cobertura 4G à cidade de Campo Grande. A Oi investiu mais de R$ 45 milhões no Mato Grosso do Sul de janeiro a setembro de 2016, registrando aumento de mais de 16% nos investimentos no estado, no acumulado do ano em comparação com igual período do ano passado. Nesse mesmo período, a Oi instalou mais de 5,6 mil novas portas para o serviço de banda larga fixa, ampliando sua capacidade de atendimento. Além disso, nove novos sites de telefonia móvel foram implantados. Sites são locais onde ficam as antenas que realizam a transmissão do sinal do serviço móvel.

Os investimentos realizados em rede nesse ano estão concentrados em iniciativas de incentivo ao uso das redes 3G e 4G, nas ações estruturantes no core da rede móvel e na infraestrutura de transmissão e transporte com implementação dos projetos de infraestrutura, incluindo a expansão do backbone de rede óptica de transporte (OTN) de 100 Gbps, a modernização do Core da rede IP e a expansão de seu acesso por meio do projeto Single Edge. Em todo o país, a Oi investiu mais de R$ 3,4 bilhões no período de janeiro a setembro desse ano, o que representa um crescimento anual de mais de 14%.

Com o lançamento em novas cidades, a cobertura 4G da Oi chega a 284 municípios, com população de cerca de 105 milhões de pessoas, cumprindo o cronograma de obrigações estipulado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A agência prevê o atendimento até dezembro deste ano de todas as cidades com mais de 100 mil habitantes.



Valdir Vasconcelos

Comunicação Integrada

Comunicação Corporativa

(31) 3229-2059

(31) 988010990

valdir.vasconcelos@oi.net.br

Valdir Vasconcelos

Comunicação Integrada

Comunicação Corporativa

(31) 3229-2059

(31) 988010990

valdir.vasconcelos@oi.net.br