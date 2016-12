Casa Grande Hotel apresenta Thai Sunset

Inauguração no dia 28 de dezembro marca o início do calendário do verão 2017 do Restaurante Thai, com degustação de uma seleção de tapas tailandesas – magem Google



Com inspiração nas sunset parties dos beach clubs de Phuket, Ibiza e Saint Tropez, no próximo dia 28, quarta-feira, o Restaurante Thai, do Casa Grande Hotel Resort & Spa, promove uma deliciosa tarde de degustação de tapas, com música internacional eletrônica. O evento abre oficialmente o calendário do verão 2017 do hotel.

Localizado na bela praia da Enseada, no Guarujá, o Thai combina agito, sofisticação e conforto à beira-mar. Nesse ambiente descontraído, os visitantes poderão experimentar uma inusitada seleção de tapas tailandesas, como lula recheada camarão e especiarias, satay de carne com curry massaman, spring roll de siri, entre outras delícias, que serão servidas acompanhadas de drinks criados para a estação, até o pôr do sol. É um convite para conhecer a rica culinária do sudeste asiático e apreciar a beleza da principal praia do Guarujá.

A experiência Thai Sunset se estenderá durante todo verão, de quinta a domingo, das 15h às 20h, com opção de degustação de tapas tailandesas e drinks inusitados. Das 20h às 24h, o restaurante Thai funcionará normalmente.

Reservas e informações: (13) 3389.4000 ou 0800 11 65 62.

Casa Grande Hotel Resort & SPA

Avenida Miguel Stéfano, 1.001 – Enseada – Guarujá (SP)

www.casagrandehotel.com.br

Perfil Casa Grande Hotel Resort & SPA

Opção perfeita para quem busca conforto e tranquilidade sem abrir mão da elegância e do bom gosto, o Casa Grande Hotel Resort & Spa está instalado em uma área de 45 mil m2, de frente para a Praia da Enseada, no Guarujá, uma das mais belas paisagens do litoral paulista, a apenas a 70 km de São Paulo. Construído em 1972, o Casa Grande Hotel Resort & Spa passou recentemente por uma completa renovação de suas instalações, equiparando-o aos mais exigentes padrões internacionais de hotelaria. Por três anos consecutivos, 2014, 2015 e 2016 o Casa Grande Hotel Resort & Spa recebeu o certificado de excelência da TripAdvisor.

Casa Grande Hotel Resort & Spa

Av. Miguel Stéfano, 1.001 – Enseada – Guarujá (SP) www.casagrandehotel.com.br

Mais informações para imprensa:

A4&Holofote Comunicação

Tel.: 11 3897-4122

Elisa Zaghen – elisazaghen@a4eholofote.com.br

Priscilla Tavollassi – priscillatavollassi@a4eholofote.com.br

Neila Carvalho – neilacarvalho@a4eholofote.com.br

Sobre o Hotel

Opção perfeita para quem busca conforto e tranquilidade sem abrir mão da elegância e do bom gosto, o Casa Grande Hotel Resort & Spa está instalado em uma área de 45 mil m2, de frente para a Praia da Enseada, no Guarujá, uma das mais belas paisagens do litoral paulista, a apenas 70 quilômetros de São Paulo. Construído em 1972, o Casa Grande Hotel Resort & Spa passou recentemente por uma completa renovação de suas instalações, equiparando-o aos mais exigentes padrões internacionais de hotelaria. Por dois anos consecutivos, 2014 e 2015 o Casa Grande Hotel Resort & Spa recebeu o certificado de excelência da TripAdvisor.

Sobre o Spasissimo

O Spasissimo é o mais completo e bem equipado Spa da hotelaria brasileira. Com as assinaturas médicas dos endocrinologistas Filippo Pedrinola e Alessandra Rascovski, reúne, em um único espaço, Spa médico, de relaxamento e de destino. São mais de 20 tipos de tratamentos estéticos, médicos e terapêuticos realizados por uma equipe multidisciplinar. Instalado em uma área de 1,4 mil m² na Praia da Enseada, no Guarujá, oferece todas as vantagens de um resort na beira da praia, com programas exclusivos além de Saunas úmida e seca, banheiras e ofurôs.