Fundação Estudar oferece curso online gratuito de autoconhecimento

Para participar da turma com início em 9 de janeiro sem custos, é preciso se inscrever com o código FE25ANOS

Com foco em estudantes e profissionais interessados em autoconhecimento, a Fundação Estudar oferece um curso online que auxilia o participante a olhar para sua trajetória e extrair aprendizados com base nas suas escolhas anteriores. O Trilha ajuda o usuário a entender melhor o que sua própria história diz, facilitando a tomada de decisão sobre carreira daqui para frente. O programa é ideal, por exemplo, para quem trabalha o dia todo e não tem tempo para refletir a respeito dos aprendizados do dia a dia.

Com duração de quatro semanas, o conteúdo do curso é dividido em 7 módulos – todos compostos por uma série de videoaulas bem curtas, baseadas na técnica de microlearning. Ou seja, o programa trabalha o aprendizado por pílulas, passando muito conteúdo em pouco tempo para que o participante consiga ter uma experiência de imersão na temática. São abordados temas sobre como aprender a aprender, como traçar um norte, memórias que nos definem e como criar novos hábitos, entre outras. O programa Trilha também traz desafios e exercícios práticos a cada módulo.

A próxima turma do curso Trilha, com início previsto para 9 de janeiro de 2017, será oferecida gratuitamente. Basta se inscrever por meio deste site até dia 8 de janeiro, um domingo, utilizando o código FE25ANOS.

Serviço – Trilha

O que é: Curso online de autoconhecimento da Fundação Estudar

Inscrições: até 8 de janeiro de 2017

Data de início: 9 de janeiro de 2017

Site: materiais.napratica.org.br/np-trilha-fe-25anos

Investimento: Gratuito por meio do código FE25ANOS

Sobre a Fundação Estudar

A Fundação Estudar é uma organização sem fins lucrativos que acredita que o Brasil será um país melhor se tivermos mais jovens determinados a seguir uma trajetória de impacto. Criada há 25 anos, a instituição tem como objetivo disseminar uma cultura de excelência e alavancar os estudos e a carreira de universitários e recém-formados por meio da formação de uma comunidade de líderes, do estímulo à experiência acadêmica no exterior e do apoio à tomada de decisão de carreira. Mais informações: www.estudar.org.br.

