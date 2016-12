Detran-MS terá atendimento normal ao público no fim de ano

O funcionamento será realizado normalmente. O único serviço do órgão que será suspendido é o exame prático

Da Redação

Todas as agências Detran-MS do Estado abrirão as portas nesse fim do ano. (Foto: Divulgação)

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), visando atender a população, informa que todas as suas agências do Estado funcionarão no seu horário tradicional durante o período de fim de ano.

Programação

O único serviço do órgão que haverá interrupção é o exame prático. No interior do estado, as aplicações de provas serão pausadas nesta sexta-feira (23) e retornam no dia 30 de janeiro. Já em Campo Grande, os exames serão encerrados no dia 30 de dezembro e retornam no dia 03 de janeiro.

Atendimento

Quem necessitar dos demais serviços oferecidos pelo departamento, podem acessar o site do Detran-MS e verificar um posto de atendimento mais próximo que atenda às suas demandas ou entrar em contato através dos telefones 154 na capital e (67) 3368-0500 no interior do estado.

(*) Notícias MS