Vemplast chega ao varejo com opções versáteis e elegantes para as festas de fim de ano

Empresa paulista lança linha de produtos com qualidade e design inovador apresentado e aprovado em restaurantes, hotéis e grandes redes de alimentação em todo o país

A Vemplast, empresa que atua desde 2009 no desenvolvimento de artigos para o segmento de cozinhas industriais, utilidades domésticas e decorações, acaba de lançar uma linha de produtos com foco no varejo.

Todos os utensílios, perfeitos para preparar e armazenar alimentos, também participam da decoração temática da estação, trazendo cor e versatilidade à apresentação da mesa, dando um destaque especial às receitas da ceia de natal e ano novo.

A linha conta com Itens como saladeiras, travessas, bandejas pratos e copos. Os produtos, além de sua utilidade e beleza, têm como principal diferencial serem produzidos em polipropileno e policarbonato – material sustentável, 250 vezes mais resistente que o vidro, 100 vezes mais resistente que a melamina e 35 vezes mais resistente que o acrílico, suportando até 120° de temperatura. Uma ótima opção para substituir materiais descartáveis com maior durabilidade, sem deformidades, manchas e menos riscos.

Entre os lançamentos da marca que funcionam muito bem na ceia de fim de ano está a Travessa Stylo. Ideal para servir, valoriza a apresentação dos alimentos e pode ser usada para preparos em forno combinado e micro-ondas. Disponível nas cores vermelho, preto, cinza e branco.

A Saladeira Moove Rasa é outra boa opção para a apresentação de pratos frios e quentes. Produzida em polipropileno, é oferecida em dois modelos com capacidade para 1 e 3 litros e tamanho entre 30 cm ou 50 cm. Disponível em cinco opções de cores: laranja, vermelho, verde, preto e branco.

Além delas, os Copos Dolce e Fresc trazem muita elegância à mesa, servindo bebidas e outros alimentos, como sobremesas. O modelo Dolce pode ser levado ao freezer e o Fresc – produzido em polipropileno, material altamente resistente – é perfeito para bebês e crianças. Disponível em quatro opções de cores.

As peças da Vemplast podem ser encontradas nas principais lojas do ramo (Eva Store, Camicado e Lojas Giga).

Sobre a VEMPLAST

Presente no mercado gastronômico desde 2009, a VEMPLAST é uma indústria especializada em desenvolver produtos para o segmento de cozinhas industriais, utilidades domésticas e decorações. Localizada na Zona Leste de São Paulo a empresa desenvolve diversos utensílio de cozinha, com design diferenciado aliado à inovação, tecnologia e originalidade. Entre seus clientes estão cozinhas industriais, hotéis, redes de restaurantes, hospitais, escolas e bares. Em 2016 passou a investir no consumidor final com uma linha de produtos que visa atender as novas tendências e anseios do mercado. Nova linha, cheia de cor e brilho apresenta mais de 40 opções e estão disponíveis em lojas do ramo em todo o país.

Fonte: Vemplast Comunicação