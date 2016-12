Paulistanos enfrentam trânsito intenso na saída para o Natal

Os paulistanos que deixam a capital paulista na noite de hoje (23) encontram trânsito intenso nas rodovias que ligam São Paulo ao litoral e ao interior. A via Dutra, no sentido Rio de Janeiro, está com tráfego lento na pista expressa, na região de Pindamonhangaba (SP). Há lentidão também nas proximidade de Guarulhos (SP).

Na Castello Branco, que liga a capital à região oeste do estado, o motorista enfrenta tráfego lento, por quatro quilômetros, na região de Barueri, na pista marginal e na pista expressa. Na Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, há lentidão do km 42 ao km 28, na região de Atibaia (SP), devido a um acidente. No mesmo sentido, há trânsito lento do km 488,5 ao km 484,5, na região de Betim (MG), devido fluxo intenso de veículos.

As rodovias Anchieta e Imigrantes, que ligam a capital paulista à baixada santista, estavam com tráfego normal, às 19h. O chamado sistema Anchieta-Imigrantes está em operação normal (5×5). Para a descida, os motoristas utilizam as pistas sul das rodovias Anchieta e Imigrantes. Já a subida é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.

As demais rodovias que passam pela capital paulista estavam com o trânsito normal.

