91 MIL POLICIAIS: França organiza forte esquema de segurança contra atentados no Natal

24 DEZ 2016 – Por RÁDIO FRANÇA INTERNACIONAL – 12h:45 – Correio do Estado



Pelo segundo ano consecutivo, um forte esquema de segurança foi montado para as comemorações do Natal na França. Mais de 91 mil policiais foram destacados neste fim de semana, em um contexto de ameaça terrorista “elevado”. As informações são da Rádio França Internacional.