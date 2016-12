Hemosul precisa de doação de sangue com urgência

24 DEZ 2016 – Por NATALIA YAHN – 10h:06 – Correio do Estado



Na Capital as doações podem ser feitas diariamente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados das 7h ao 12h no Hemosul da Avenida Fernando Corrêa da Costa. Também é possível realizar a doação na Santa Casa, que funciona de segunda a quinta-feira das 7h às 11h e das 13h às 16h.

Para doar sangue é necessário estar bem alimentado, mas é fundamental evitar alimentos com excesso de gordura no dia da doação. É preciso levar um documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista. Os doadores devem ter entre 16 e 69 anos (menor de idade acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal) e com peso mínimo de 55kg. A primeira doação pode ser feita somente até 60 anos. Acima desta idade, apenas para quem já é doador de sangue.

Doenças que impedem a doação: doenças hematológicas, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas, autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais, convulsões, ou portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como Doença de Chagas, Hepatite, AIDS, Sífilis. Se estiver com gripe ou alergia deve esperar sete dias após sarar para doar sangue.