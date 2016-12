UFGD divulga os aprovados em 1ª chamada no Vestibular 2017

O Centro de Seleção da UFGD publicou nesta sexta-feira (23) o Edital de Homologação CCS nº 44 com a lista dos candidatos classificados em primeira chamada no Vestibular 2017. Essa seleção ofertou 962 vagas em 32 cursos de graduação e contou com aproximadamente 10 mil candidatos.

A lista dos classificados apresenta os candidatos em ordem alfabética, dentro do limite de vagas por curso, modalidade/inscrição (acesso universal ou por cotas) e sistema de ingresso.

As matrículas desta chamada serão realizadas de 16 a 18 de janeiro, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h, no cineauditório da Unidade 1 da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1.761 – Vila Progresso). Todos os prazos até a sexta chamada já podem ser conferidos no Edital de Homologação.

Os aprovados deverão observar sua modalidade de inscrição e apresentar o original e a cópia legíveis dos documentos para matrícula listados no Anexo I do Edital de Abertura CCS n° 05 de 01 de agosto de 2016 e caso necessário, os constantes do Edital de Divulgação PROGRAD n° 24 de 02 de agosto de 2016 para comprovação de renda.

A classificação final e o desempenho individual estão disponíveis na área restrita de cada candidato, em: http://arearestrita.ufgd.edu.br.

EVITAR FILAS

Com a finalidade de evitar filas e melhor atender aos candidatos, foi feita uma distribuição dos dias das matrículas por cursos:

– 16/01/2017: Agronomia, Ciências Sociais, Engenharia Agrícola, Geografia, História, Medicina, Nutrição, Psicologia, Zootecnia.

– 17/01/2017: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Matemática, Química, Sistemas de Informação, Física, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica.

– 18/01/2017: Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Gestão Ambiental, Letras, Pedagogia, Relações Internacionais, Engenharia de Aquicultura.

INFORMAÇÕES

Pagina do Vestibular: http://cs.ufgd.edu.br/vestibular/2017

Edital de Homologação do Resultado Final

Anexo I do Edital de Abertura CCS nº 06/2016 – Documentos necessários para MATRÍCULA

Edital de Divulgação PROGRAD n° 24/2016 – Documentos necessários à Análise de Renda para MATRÍCULA

Assessoria de Comunicação Social e Relações Públicas – ACS/UFGD

Divisão de Jornalismo – Resp. Karine Segatto: 67-3410-2720

Jornalistas: Graziela Moura e Thaysa Freitas