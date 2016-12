Ribas do Rio Pardo:Acidente na BR-262 mata duas pessoas e deixa quatro gravemente feridas

Outros dois acidentes em estradas do Estado mataram cinco pessoas

24 DEZ 2016 – Por ALINY MARY DIAS – 07h:32 – Correio do Estado

Acidente entre dois carros deixou duas pessoas mortas e quatro gravemente feridas, na madrugada deste sábado, na BR-262, em Ribas do Rio Pardo. Da noite de quinta-feira (22) até hoje, já são sete mortos em rodovias do Estado.

Hiago Augusto da Silva, de 22 anos, dirigia um dos carros, um Volkswagen Gol prata, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No mesmo carro estavam três mulheres, uma delas, Maria Raeti de Freitas, de 40 anos, também morreu na hora.

No outro veículo, um Gol branco, estavam um jovem de 24 anos e um homem de 50 anos. Todas as quatro vítimas foram socorridas em estado grave, uma delas está grávida de cinco meses. Três delas foram trazidas para Campo Grande e uma ficou em Ribas do Rio Pardo, sedada. Segundo a Santa Casa da Capital, as três vítimas estão na área vermelha da unidade.

Segundo a Polícia Civil, ainda não foi esclarecido pelos trabalhos da perícia o que causou o acidente. Também não se sabe se os veículos estavam em sentidos opostos em razão de nenhum relato de vítima ou testemunha ter sido colhido.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e será investigado pela Polícia Civil.

VIOLÊNCIA NAS ESTRADAS

Anteontem e ontem, outros dois graves acidentes resultaram na morte de cinco pessoas em estadas do Estado. Um deles, ocorrido em Água Clara, na MS-377, matou Meire Cristina da Silva, de 36 anos e grávida, José Ribeiro Camargo, de 56 anos e Geraldo Rodrigues Borges, de 69 anos. O carro em que eles estavam colidiu em uma carreta atravessada na pista.

Outro acidente, no início da tarde de ontem, tirou a vida de mãe e filha, na BR-163, perto de Jaraguari. Bernardete Maria e Daniele Caroline Gregio, 56 e 28 anos, estavam em caminhonete que colidiu em uma carreta carregada com milho. O marido de Bernadete, de 59 anos, também estava no carro e foi socorrido para a Santa Casa da Capital.