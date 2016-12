Todo o dinheiro que havia sido recebido por horas de trabalho foi levado

24 DEZ 2016 – Por LAURA HOLSBACK – 09h:38 – Correio do Estado



Conforme Boletim de Ocorrência, dona do salão comunicou à polícia que assaltante invadiu o local com arma de fogo, anunciando o roubo, enquanto comparsa ficou do lado de fora aguardando para a fuga. Foram levados R$ 600. Policiais fizeram buscas, mas não encontraram suspeitos.