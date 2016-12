Inter renova com Alan Ruschel até 2018

Um dos seis sobreviventes do voo da Chapecoense, o lateral esquerdo Alan Ruschel pertence ao Internacional. Na manhã deste sábado, por meio de uma nota postada em seu site oficial, o clube de Porto Alegre anunciou a renovação de contrato do jogador.

Na noite de sexta-feira, o Inter e o atleta entraram em acordo para prorrogar o vínculo até dezembro de 2018. Alan Ruschel assinará seu novo contrato apenas em janeiro de 2017, no início dos trabalhos da nova gestão, encabeçada pelo presidente Marcelo Medeiros.

Foto: Divulgação/Chapecoense / LANCE!

Contratado pelo Internacional na temporada de 2014, Ruschel foi emprestado à Chapecoense em 2016 e tem vínculo com a equipe catarinense até maio de 2017. Um dos seis sobreviventes do voo que sofreu um acidente a caminho de Medellín, o atleta trabalha em sua recuperação.

Marcelo Medeiros, novo presidente do Internacional, e Roberto Melo, vice de futebol do time colorado, participaram do encontro que selou a renovação de contrato do jogador até 2018. Na reunião, o clube colocou à disposição do lateral esquerdo toda a sua estrutura.