Os Divergentes

Interessante!!! Viajando pelo interior do Brasil sempre me deparo com cenas que, aparentemente, não têm a menor importância ou nenhum apelo emocional. Mas, quando comparadas a outras das grandes cidades tomam um caráter curioso. É bem o caso dessas duas aí, embaixo. A ver: Semanas atrás, eu passava de automóvel pela rodovia que liga a […]

Por causa da queda da demanda, a Kobe Passion, espécie de Ferrari das picanhas, pode ter venda suspensa em pontos tradicionais, como o Açougue Prime na Cobal do Leblon.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo não pretende renovar as concessões de subsídios às empresas e grupos de interesses que estarão vencendo em 2017.

Gerhard Schroeder foi o primeiro-ministro da Alemanha entre 1998 e 2005, um governante impopular. Assista ao vídeo em que Darcísio Perondi faz a comparação.

Com o tempo correndo, não é difícil, para o atual presidente, chegar até lá – ainda que em estado de desgaste político e lastimável popularidade.

