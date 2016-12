Nenê admite que pode trocar Vasco por clube de São Paulo

Depois de um começo de ano positivo, com título carioca e boas atuações no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Vasco e o meio-campista Nenê caíram de produção e tiveram um fim de temporada complicado, com o acesso vindo apenas na última rodada. Tendo mais dois anos de contrato com a equipe carioca, o jogador considera o Vasco sua prioridade, mas admite que a distância de sua família o faz repensar as coisas.

saiba mais Vasco tenta repatriar Alex Teixeira e Anderson Martins

Cristóvão quer renovar o ataque do Vasco e aprova Kelvin

Dátolo é aprovado por Cristóvão e pode ser reforço do Vasco

Eurico detona Dinamite, quer resgate e admite novo mandato

“Minha prioridade é o Vasco, tenho um carinho enorme pelo time, que me abraçou. Mas minha razão pessoal poderia ser essa. Meus filhos não moram comigo, então é diferente. Não posso sair do treino, ir para casa e ficar com eles. Podia ser um dos motivos para eu aceitar sair, porque voltei para o Brasil para ficar perto dos meus filhos e no Rio não estou conseguindo isso”, revelou o jundiaiense durante um evento da empresa de games Konami, que anunciou o atacante Gabigol como embaixador oficial do jogo Pro Evolution Soccer 2017.

Nenê jogava no West Ham, da Inglaterra, antes de voltar para o Brasil em 2015. O jogador não atuava por uma equipe brasileira desde 2004, quando defendia o Santos. Na Europa, o meio-campista fez carreira na Espanha, mas foi no Paris Saint Germain que obteve mais sucesso, jogando mais de cem partidas.

“Eu sou muito feliz no Vasco. Não posso afirmar se aceitaria (uma proposta de outro clube brasileiro) ou não. É difícil falar. Estou curtindo minhas férias com minha família e meus filhos”, acrescentou o jogador de 35 anos. Atualmente, sua família vive em Jundiaí, cidade-natal de Nenê, localizada à pouco mais de 60 quilômetros da capital paulista.

Principal nome da equipe na temporada, o meio-campista também contou que chegou a conversar com o presidente Eurico Miranda sobre essa questão. “Já tinha falado com o Eurico sobre isso e a gente tinha que ver uma maneira para tentar resolver. Mas estava chegando no fim da temporada e não deu tempo. Mas não tinha pensado em nada”, disse.

O meio campista também comentou sobre o declínio do Vasco durante a temporada. “No começo os gols eram lucro e depois no segundo turno fiz menos gols e é como se tivesse abaixo. Não concordo com isso. Mas conseguimos o objetivo que era subir, não queria que fosse tão difícil, mas o que vale é que foi um ano muito positivo”, completou.

*Especial para a Gazeta Esportiva