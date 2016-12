Com um ralador metálico, rale as batatas e a cebola descascadas e cruas. Deixe repousar cerca de 30 minutos. Em seguida, elimine o líquido que se forma sobre as batatas. Adicione os ovos inteiros, a farinha, sal e pimenta. Também adicione a salsa picada bem fina (opcional). Cozinhe em forma de pequenas tortilhas. Ver toda a receita >>