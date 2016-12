Financeiro ‘confortável’ do governo é destaque econômico de MS

Política de contenção e aposta no diálogo fizeram governo avançar. Campo Grande e iniciativa privada enfrentaram crise.

Governador Reinaldo Azambuja atribui equilíbrio das contas às medidas de contenção e enxugamento da máquina adotados no início da gestão (Foto: Chico Ribeiro-Subcom)

A situação financeira “confortável” do governo de Mato Grosso do Sul diante de um panorama de crise em vários estados do país e até mesmo na capital sul-mato-grossense, foi um dos grandes destaques na área econômica em 2016.

Adotando uma política de contenção de gastos e apostando no diálogo com o governo federal, conseguiu avançar em uma pauta de investimentos e ações. Desse modo, cumpriu todas as suas obrigações fiscais e administrativas do pacto federativo, como vinculações orçamentárias, convênios e amortização de dívida.

Um dos principais desafios enfrentados pela gestão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) neste ano foi a negociação de reajuste salarial, que foi feita com cada categoria do funcionalismo, depois que uma proposta de pagamento de um simples abono foi rejeitada pela maioria.

O esforço possibilitou que o 13º fosse pago em uma única parcela e antes da data estabelecida pela legislação. Para evitar a piora nas contas públicas, entretanto, o governo segue negociando com a União melhores condições para o pagamento da dívida estadual e os recursos arrecadados com o processo de regularização de bens mantidos por brasileiros no exterior, a chamada repatriação.

Como contraponto, a situação do estado, está Campo Grande, a cidade enfrentou durante o ano uma série de dificuldades financeiras e o prefeito Alcides Bernal (PP) anunciou no início de dezembro que não tinha na época recursos para pagar o 13º do funcionalismo.

Bernal até tentou utilizar recursos antecipados do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para fazer o pagamento, mas a medida foi vetada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS).

Já na iniciativa privada, a economia de Mato Grosso do Sul também sofreu com a crise que atinge o país. A receita de Mato Grosso do Sul com as exportações no acumulado entre janeiro e novembro de 2016 foi a menor dos últimos quatro anos, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Em Campo Grande, a inflação acumulada entre janeiro e novembro deste ano, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), chegou a 6,78%, a terceira maior entre as capitais pesquisadas pelo IBGE, e nos últimos 12 meses atingiu 7,76%.

Exemplo do impacto destes índices para a população é que o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontou que em novembro, por exemplo, o trabalhador campo-grandense que recebe um salário minimo comprometeu 52,59% de sua renda líquida para comprar a cesta básica individual.

Apesar da situação da economia brasileira, Mato Grosso do Sul entre janeiro e outubro acumulou um saldo positivo na geração de empregos de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 7,9 mil vagas, estando segmentos como a construção civil e a agropecuária entre os principais gerados de postos de trabalho com carteira assinada.

Já no fim do ano, levantamento do Instituto de Pesquisa Fecomércio-MS (IPF-MS) mostrou que o consumidor de Campo Grande, apesar de ainda cauteloso, estava mais predisposto a consumir em razão de uma maior confiança em sua situação no emprego e perspectiva de melhora profissional.

Do G1 MS