Filho de Schumacher vai disputar categoria de acesso à F-1

Jovem de apenas 17 anos foi anunciado como piloto da Prema na Fórmula 3 Europeia

Filho de Michael Schumacher, Mick subiu mais um degrau na tentativa de seguir os passos do pai e chegar à Fórmula 1. Neste sábado, véspera de Natal, o jovem de apenas 17 anos foi anunciado como piloto da Prema na Fórmula 3 Europeia, categoria de acesso à principal divisão do automobilismo mundial.

Mick Schumacher pilotou pela Prema em 2016, mas na Fórmula 4, uma divisão inferior à Fórmula 3. Foi vice-campeão da categoria na Alemanha e na Itália. Agora, estreará em um novo desafio e conta com a confiança da equipe de que um dia brilhará, como o pai, na Fórmula 1.

“Nós estamos muito felizes por continuar trabalhando com o Mick em 2017. Não apenas ele é um piloto habilidoso, mas também um grande garoto, que já mostrou ter tudo que precisa para ser um profissional de elite. Estrear em uma divisão desafiadora como a Fórmula 3 Europeia não será fácil, mas estamos apoiamos totalmente o Mick para ajudá-lo a continuar impressionando, como fez este ano”, disse o chefe da Prema, Angelo Rosin.

Se conseguir um bom resultado, Mick pode pular em breve para a Fórmula 1. Prova disso aconteceu em 2016, quando o campeão da Fórmula 3 Europeia, Lance Stroll, foi contratado para ser titular da Williams. Na Prema, Mick terá como companheiros o britânico Callum Ilott e o chinês Guan Yu Zhou, que já têm experiência na categoria.

“A Fórmula 3 será o passo ideal para mim, e estou totalmente empolgado para o início do novo ano. Também estou feliz por ficar na Prema, porque é uma equipe muito profissional. Serei capaz de aprender muito mais uma vez. A próxima temporada será desafiadora, sem dúvida, mas os testes que fizemos nas últimas semanas provaram que o carro é muito divertido de pilotar. Mal posso esperar para começar 2017!”, declarou Mick. Com informações do Estadão Conteúdo.

