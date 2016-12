Volta a chover forte na região central de Campo Grande

Chuva no início da tarde deste sábado. (Foto: Fernando Antunes)

Voltou a chover forte no início da tarde deste sábado 24, véspera de Natal, em Campo Grande. Por volta das 14h, várias nuvens se formaram, trovões e bastante chuva. Até o momento não há informações de alagamentos.

No cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Antônio Maria Coelho, a chuva começa a encher as ruas. Em algumas regiões, como no bairro Santo Antônio e entorno da Orla Morena, ainda não está chovendo, mas o tempo está nublado e com fortes trovoadas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) previu pancadas de chuva e trovoadas para este sábado em todo o Estado e as temperaturas seguem em alta, chegando aos 35°.

O domingo de Natal também será de pancadas de chuvas de trovoadas na Capital, conforme o instituto. De acordo com o Inmet, haverá bastante instabilidade à tarde associada devido calor e umidade. No sudoeste do estado as pancadas de chuvas serão isoladas e rápidas.