Sete Quedas: Jovem de 21 anos é morta com tiro na cabeça em terminal rodoviário

Polícia ainda faz buscas para localizar o atirador

25 DEZ 2016 – Por ALINY MARY DIAS – 07h:32 – Correio do Estado

Daiane Andrade Carneiro, de 21 anos, foi morta a tiros no fim da noite de ontem (24), no terminal rodoviário de Sete Quedas. A jovem foi atingida por um tiro na cabeça e outro no pescoço e morreu na hora.

Conforme o registro policial, Daiane mora na cidade e teria deixado uma moto Honda Biz na casa de uma conhecida antes de ir ao terminal. No baú da moto, que estava sem as chaves, havia a carteira com os documentos da jovem e um celular.

Depois de deixar a moto, a jovem foi até a rodoviária e não se sabe se ela esperava alguém chegar de viagem. Por volta das 21h30, testemunhas ouviram disparos e encontraram Daiane caída no chão. Ambulância da cidade foi acionada, mas os socorristas nada puderam fazer.

Nenhum suspeito de ter atirado contra a jovem foi encontrado pela polícia que continua em busca do atirador na manhã deste domingo. O caso foi registrado como homicídio simples e é investigado.