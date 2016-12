Ponta Porã: Discussão em ‘quadrado’ termina com homem ferido a tiros

Atirador foi preso, mas arma não foi encontrada

25 DEZ 2016 – Por ALINY MARY DIAS – 09h:33 – Correio do Estado



Conforme o registro policial, o homem estava com um amigo no local quando jovem de 18 anos chegou cobrando dívida da vítima. O rapaz começou a agredir a vítima com coronhada e chutes e atirou três vezes contra o homem. Um dos tiros atingiu a perna dele.

O autor fugiu e amigo da vítima pediu socorro em batalhão da Polícia Militar. A vítima foi socorrida até hospital da cidade e passará por cirurgia. O atirador foi preso tempo depois pelos policiais, mas a arma do crime não foi achada.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e o caso será apurado.