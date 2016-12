Madonna e Elton John lideram homenagens a George Michael

Madonna e Elton John prestaram homenagem ao cantor pop britânico George Michael, que morreu neste domingo, aos 53 anos, em sua residência de Londres.

“Adeus meu Amigo! Outro Grande Artista nos deixa. 2016 pode se f*** e ir embora?”, escreveu Madonna no Instagram, onde também publicou um vídeo em que aparece entregando um prêmio a Michael.

Elton John publicou uma foto ao lado do cantor e escreveu: “Estou em grande choque. Perdi um amigo querido, gentil, a alma mais generosa e um artista brilhante”.

“Oh Deus, não… Te amo George… Descanse em paz”, escreveu o cantor pop Robbie Williams.

Assim como a cantora Madonna, outros artistas mencionaram o grande número de mortes que deixaram a música de luto este ano, com os falecimentos de David Bowie, Leonard Cohen e Prince.

“2016 – se foi outra alma talentosa”, escreveu também no Twitter a banda Duran Duran.

– Estrelas de ontem e hoje –

Georgen Michael ficou famoso nos anos 1980 à frente do Wham! – dupla que formou com Andrew Ridgeley – e ao longo da carreira vendeu mais de 100 milhões de álbuns. Venceu dois prêmios Grammy e três Brit Awards.

Com uma referência ao cantor como “Yog” (Yours Only George), Ridgeley afirmou que estava com o “coração partido” com a morte do ex-companheiro de palco.

“Você deu ao mundo um dom maravilhoso! Que talento! Que perda!”, escreveu La Toya Jackson, irmã de Michael Jackson.

Estrelas pop mais recentes também homenagearam Michael, que estava preparando um novo álbum e um documentário sobre sua vida, com previsão de lançamento para 2017.

A cantora Pixie Lott prestou um tributo no Twitter ao “belo e talentoso” George Michael.

Nos Estados Unidos, o presidente da Recording Academy, Neil Portnow, afirmou que estava “profundamente entristecido” com a morte do artista.

“Durante uma carreira influente que se estendeu ao longo de quase quatro décadas, George se tornou um dos mais queridos e respeitados artistas”, disse Portnow.

“Desde seu enorme sucesso com o duo pop Wham! até sua influente carreira solo, seu talento extraordinário teve um profundo impacto em inúmeros artistas ao redor do mundo, e suas contribuições criativas viverão para sempre”, completou.

“Amo George Michael por tanto tempo quanto consigo recordar. Foi uma fonte de inspiração absoluta. Sempre à frente de seu tempo”, afirmou o britânico James Corden, um dos principais apresentadores de talk-shows do momento na televisão americana.

– Outros horizontes –

As homenagens também vieram de personalidades de fora do cenário musical.

“Acabo de saber da morte de meu amigo George Michael. Era um talento brilhante. Estou muito triste”, escreveu em uma rede social a apresentadora americana Ellen DeGeneres.

“Não, não George Michael também. Outro grande músico nos deixa neste ano. 2016 pode ir para o inferno”, escreveu o ex-jogador de futebol britânico Gary Lineker, o mais popular da geração de Michael.

O ator de “Star Trek” George Takei reuniu em uma mensagem no Twitter alguns dos grandes sucessos de Michael: “Rest with the glittering stars, George Michael. You’ve found your Freedom, your Faith. It was your Last Christmas, and we shall miss you.” (Descanse com a estrelas brilhantes, George Michael. Você encontrou sua Liberdade, sua Fé. Fou o seu Último Natal e vamos sentir sua falta).

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse que George Michael “trouxe alegria a milhões” e o líder opositor trabalhista Jeremy Corbyn elogiou o artista por seu “grande apoio” aos direitos dos gays e dos trabalhadores.

Após muitos anos de especulações, Michael revelou publicamente sua homossexualidade em 1998, depois de ser detido por ato obsceno em um banheiro público de Los Angeles.

A organização de defesa dos direitos dos homossexuais Stonewall afirmou: “Você inspirou muitos e sua música viverá nos corações de nossa comunidade. Você fará muita falta”.