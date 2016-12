Projetos da CCR MSVia e do Instituto CCR levaram lazer a 18 mil pessoas em MS

fotos Rachid Waqued.

Mais de 18 mil espectadores viram de perto, gratuitamente, espetáculos teatrais, shows, montagens artísticas e filmes de longa-metragem ao longo do ano.

Promover a modernização da BR-163/MS e garantir atendimento rápido aos usuários não foram os únicos desafios da CCR MSVia ao longo de 2016. O ano marcou, pela primeira vez, a apresentação dos projetos do Instituto CCR e da Concessionária a mais de 18 mil espectadores de Mato Grosso do Sul.

Compromissado com o desenvolvimento das cidades servidas por suas unidades de negócio, o Grupo CCR mantém uma série de projetos sociais, culturais, educativos e esportivos bancados com recursos próprios os com leis de incentivo. Em 2016, MS começou a receber projetos dessa natureza.

Em março, por exemplo, quase 9 mil pessoas participaram das atividades desenvolvidas pelo Teatro a Bordo. O projeto visitou os municípios de Nova Alvorada do Sul, Juti e Eldorado. O contêiner-palco ofereceu programação gratuita diversificada com personagens da tradição oral brasileira, músicas do cancioneiro popular, gagues de palhaços, interação com o público em oficinas educativas e valorização da cultura local com a inclusão de apresentações de artistas da cidade.

Em maio foi a vez do projeto PhotoTruck, da ImageMagica, que também fez sucesso em sua passagem por Mato Grosso do Sul. O furgão de fotografias passou por Anhanduí, Jaraguari e Rio Verde do Mato Grosso. Ao todo, envolveu 429 alunos de escolas da região e 45 professores com ações de estímulo ao uso do audiovisual. Durante as oficinas, os instrutores apresentaram aos alunos atividades lúdicas cujo principal objetivo foi fazer com que cada participante produzisse uma foto com uma mensagem para o mundo.

Já ao longo do mês de agosto, o projeto BuZum!, um ônibus transformado em sala de teatro, passou pelos municípios de Mundo Novo, Itaquiraí, Coxim e Bandeirantes. Ao longo de oito dias, contemplou 1.668 alunos de escolas públicas com sessões do espetáculo de teatro de bonecos “Máquinas”. Também assistiram às apresentações 190 professores, que receberam material pedagógico a ser utilizado em aulas de história, geografia, português e matemática.

A visita de projetos do Instituto CCR e da CCR MSVia foi concluída em novembro, quando o projeto Cine em Cena Brasil visitou Campo Grande, São Gabriel do Oeste e Naviraí. Foram realizadas 26 exibições gratuitas de cinema para 7.561 espectadores. O projeto implica na instalação em praça pública de uma estrutura metálica coberta com lonas que reproduz uma sala de cinema convencional. Com espaço para 225 lugares, com cadeiras de encosto e assentos almofadados, ar condicionado, tela de 26m², sistema de som estéreo e projeção digital em 2D e 3D.

Sobre o Instituto CCR: o Grupo CCR criou em 2014 o Instituto CCR, entidade privada, sem fins lucrativos, para estruturar a gestão de projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez anos pela empresa. O Instituto CCR vai otimizar a utilização de recursos próprios da companhia e oriundos de leis de incentivo em projetos estruturados em quatro áreas: Saúde e Qualidade de Vida; Educação e Cidadania; Cultura e Esporte; Meio Ambiente e Segurança Viária. O Grupo CCR apoia o desenvolvimento sustentável, socioeconômico e cultural nas regiões onde atua, com a experiência de ter levado mais de 500 projetos para 120 cidades que, desde 2003, já beneficiaram 7 milhões de pessoas com investimento de R$ 185 milhões em projetos estruturados.

