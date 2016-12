Sacar o FGTS é a melhor saída para o trabalhador endividado?

Escrito por Reinaldo Domingos*

O presidente Michel Temer anunciou na última semana que os trabalhadores poderão sacar todo o saldo de suas contas inativas do FGTS, visando a injeção de R$ 30 bilhões na economia. Neste momento, o trabalhador precisa ser orientado para não colocar em risco a sua reserva financeira.

O objetivo é que os valores sejam usados para quitar dívidas, mas não haverá vinculação, portanto é imprescindível discutir a importância de preservar as garantias para o futuro. Considerando que a grande maioria dos brasileiros não poupa dinheiro, o FGTS força o trabalhador a ter uma reserva e estar minimamente precavido para imprevistos. A previsão do governo é que cerca de 10,2 milhões de pessoas possam fazer saques em suas contas do FGTS inativas até 31 de dezembro de 2015.

Essa liberação pode comprometer ainda mais a situação dos brasileiros no longo prazo, gerando maior endividamento e inadimplência, problemas seríssimos em nosso país, agravados com o desemprego e a crítica situação econômica atual, que precisam ser resolvidos com educação financeira na base. Os brasileiros precisam aprender a lidar com o dinheiro de forma sustentável desde a infância, para que consigam alcançar seus objetivos ao longo da vida com segurança financeira.

O que vejo, entretanto, é que o investimento em educação vem sendo deixado de lado, enquanto o FGTS vem sendo posto como a “salvação” dos brasileiros, já que neste ano foi disponibilizado também para ser usado como garantia em empréstimos consignados. Ações como essas colocam a população em sério risco de perder uma importante garantia financeira – que, para muitos, é a única.

Para quem está inadimplente, a principal orientação é: conheça verdadeiramente a sua condição financeira e trace um planejamento para sair dessa situação. Não é com pressa, trocando uma dívida por outra, que o problema irá se resolver, pelo contrário. A mudança precisa ser comportamental, a fim de eliminar costumes e hábitos que levam ao consumismo não planejado e descontrolado.



Conheça orientações para sair das dívidas:

Caminhos alternativos para fugir do endividamento são possíveis. Pensando nisso, veja algumas orientações que indicam como resolver o problema definitivamente:

Se você possui diversas dívidas, mas ainda não está inadimplente, cuidado! A situação é bastante preocupante. Levante todos os valores e estabeleça uma estratégia para que continue adimplente. E lembre-se, estar endividado nem sempre é um problema; o problema é quando não se consegue pagar esse compromisso; Se já estiver inadimplente, antes de sair negociando, tenha total conhecimento de sua situação. Faça um diagnóstico financeiro, registrando o que ganha e o que gasta, e conheça o seu verdadeiro “eu financeiro”; Faça um apontamento de despesas diárias, separado por tipo de despesas, durante os próximos 30 dias. Esse é o caminho para que fique tudo mais claro. Somente assim poderá cortar gastos e reduzir excessos; Muitas vezes, é importante dizer “devo, não nego, pago, como e quando puder”. Nunca se deve procurar o credor (pessoa ou instituição para quem se deve) antes de ter domínio completo da sua situação financeira; A portabilidade é uma das ferramentas para reduzir o endividamento, portanto procure por linhas de créditos mais baixas. Porém, é importante frisar, isso não resolve a causa do problema; No planejamento para pagar as dívidas, priorize as que têm os juros mais altos. Geralmente são as de cartão de crédito e cheque especial; Na hora de negociar, se for parcelar as dívidas, tenha certeza de que cabem em seu orçamento; Antes de pagar as dívidas, é preciso reunir a família (inclusive as crianças), apresentar o problema e discutir as alternativas. Saiba que, para pagar as dívidas atrasadas, terá que repensar o seu padrão de vida, pois a sua força de pagamento será reduzida nos próximos meses, com o incío do pagamento das parcelas; Não existe uma porcentagem exata do quanto terá que direcionar para pagar suas dívidas, isso dependerá do diagnóstico financeiro feito previamente; Além de pagar as dívidas, procure guardar dinheiro para fazer suas próximas compras à vista e obter descontos. Mesmo endividado, inicie o projeto de vida de ser independente e sustentável financeiramente. E não se esqueça: é preciso respeitar o dinheiro e entender que ele é um meio e não um fim.

Seguindo essas orientações você verá que, independente da situação, sempre haverá uma solução.

* Reinaldo Domingos é doutor em educação financeira, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação Financeira e autor do best-seller Terapia Financeira, do lançamento Mesada não é só dinheiro, e da primeira Coleção Didática de Educação Financeira do Brasil.

Mais de 900 mil não sacaram o benefício do PIS/PASEP de R$ 880; prazo se encerra sexta (30)

Escrito por Reinaldo Domingos*

Neste final de ano, mais de 900 mil trabalhadores não sacaram o Abono Salarial do PIS/PASEP, no valor de R$ 880. O prazo termina nesta sexta-feira, dia 30, o que indica que muitos ainda não reconhecem a importância de utilizar todos os recursos que estiverem ao seu alcance para ter melhores condições de vida e realizar seus sonhos.

Acredito que muitas pessoas não sacaram o valor por falta de informação. Portanto, é papel de todos nós disseminar o tema para que aqueles que mais necessitam não percam essa oportunidade. Então, vamos a algumas informações importantes sobre o abono:

– é direcionado para trabalhadores que tenham exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014 e tenham recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos neste ano, além de estarem cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

– o prazo final para a retirada do benefício até 30/12/2016;

– quem não recebeu o valor diretamente na conta e for beneficiário do PIS, precisa comparecer em um terminal de autoatendimento da Caixa ou em uma casa lotérica com o Cartão do Cidadão e a senha cadastrada. Caso não tenha o cartão, a pessoa pode ir a qualquer agência da Caixa levando apenas um documento de identificação;

– os beneficiários do PASEP, precisam ir a uma agência do Banco do Brasil com um documento de identificação.

Em relação à utilização desse dinheiro, se não houver um planejamento com base na situação financeira, o resultado pode não ser bom. É hora de praticar alguns princípios da educação financeira. Para os que estão endividados, por exemplo, o foco será o pagamento das contas, claro, pois, do contrário, poderão se tornar inadimplentes.

Para isso, é importante então olhar todas elas e priorizar as essenciais, aquelas que correspondem a serviços que podem ser cortados, como energia elétrica, água, aluguel, etc., e as quais possuem as maiores taxas de juro, como cheque especial e cartão de crédito.

Se esse não for o caso, o abono pode ser usado para a realização de sonhos (individuais ou da família); afinal, se não houver um destino certo para esse dinheiro extra, o beneficio de valor tão expressivo será facilmente gasto com supérfluos, e não para a conquista de objetivos que realmente agregam valor à vida. Então, oriento que estabeleça pelo menos três sonhos: um de curto prazo (até um ano), um de médio prazo (entre um e dez anos) e outro de longo prazo (acima de dez anos) – o qual aconselho que seja a sua aposentadoria sustentável. Aproveite esta oportunidade para dar o primeiro passo rumo a uma vida de realizações e felicidades.

O trabalhador pode obter mais informações junto a Central de Atendimento Alô Trabalho, pelo número 158, junto à Caixa pelo 0800-726-0207 e junto ao Banco do Brasil pelo 0800-729-0001. É importante lembrar que o saque do benefício depende de o empregador ter relacionado o empregado na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2014, enviado ao Ministério do Trabalho.

Cartão de crédito bate juro recorde de 482% ao ano – saiba como fugir

Escrito por Reinaldo Domingos*

O número é assustador: o juro no rotativo no cartão de crédito subiu para 482,1% ao ano em novembro (em outubro era 475,8% ao ano), conforme apontam dados do Banco Central, subindo 6,3 pontos porcentuais entre os dois meses.

Sendo assim, fica a pergunta: o cartão de crédito é um vilão ou um aliado das finanças da família? É necessário entender que não é esse o pensamento que se deve ter. O cartão é uma ferramenta segura de compra, que pode trazer vantagens, se bem utilizada, como milhagens e alguns dias para pagar uma compra. No entanto, se mal utilizada, pode causar sérios danos à saúde financeira, tornando-se num círculo vicioso.

Então, o real problema está na ausência de educação financeira. Para que se possa ter uma utilização responsável e consciente, preparei algumas orientações:

1. Recomendo que o limite do cartão de crédito não deva ultrapassar 50% do salário ou ganho mensal, o que evitará gastar mais do que se recebe;

2. Pela grande facilidade de parcelamento no cartão de crédito, a cada dia aumenta mais e mais o endividamento das pessoas. Assim, ao fazer parcelas fixas, é preciso ter consciência que está comprometendo os meses futuros do orçamento mensal;

3. O erro capital em relação ao cartão é pagar a parcela mínima; isso deve ser evitado. As altas taxas de juros cobradas acabam levando a pessoa à inadimplência. Caso não consiga pagar a parcela total, procure outra linha de crédito que não ultrapasse 2,5% ao mês;

4. Evite o pagamento de anuidade do cartão. Hoje, é possível encontrar cartões que não cobram nenhuma taxa de manutenção. Também nunca empreste o cartão de crédito à outra pessoa, mesmo que seja conhecida;

5. Se tiver apenas um ganho mensal, deverá ter apenas um cartão de crédito; caso ganhe semanalmente, poderá ter até três cartões, para os dias 10, 20 e 30. Com isso, poderá comprar seis dias antes do vencimento de cada um deles, ganhando 36 dias para pagamento.

6. Uma forma educada, financeiramente, de utilizar o cartão é saber aproveitar os benefícios que o cartão de crédito pode oferecer, sejam prêmios ou milhagens;

7. Caso perca o controle financeiro e não consiga pagar a fatura total do cartão no vencimento, é preciso fazer, imediatamente, um diagnóstico financeiro e descobrir o verdadeiro problema. Junto com isso, deverá buscar uma linha de crédito com taxas de juros baixos;

8. É importante estar consciente que, ao parcelar no cartão de crédito, , haverá pagamento de juros em cada prestação;

9. Lembre-se, você não emprestaria a uma pessoa que não conhece para que pague em prestações sem juros, emprestaria? A resposta é não, portanto, poupe dinheiro, compre à vista e peça descontos;

10. O cartão utilizado sem consciência promove compras por impulso. Por isso, cuidado! É preciso ter responsabilidade na hora de consumir; sempre pergunte se realmente precisa disso, se tem dinheiro para comprar e se tem como pagar a fatura total do cartão no seu vencimento.

