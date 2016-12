A franquia é de verão, mas o sucesso é o ano inteiro

Por Antônio Ricardo de Mesquita

Alguns empreendedores, só de ouvirem falar de marcas sazonais já sentem até um arrepio. Se lembram logo do fracasso do frozen yogurt e, pouco depois, das paletas mexicanas. A preocupação é valida, não é à toa que seis de cada dez franquias do grande picolé artesanal fecharam. Mas, não podemos generalizar. A aliança entre estratégia, qualidade e adaptabilidade pode dar mais certo do que você imagina.

Na verdade, a chave para o sucesso é simples: escolher um produto de verão, mas em um mercado consolidado. Veja o caso da Sucão. Nós somos especializados em sucos naturais, um produto sazonal. Porém, atuamos no setor de alimentação saudável, um mercado que tem demanda o ano todo e ainda está em ascensão. Assim, conseguimos ampliar nosso mix, de forma a manter a rentabilidade o ano inteiro.

Para lidar com os picos ou as baixas nas vendas dos sucos, elaboramos um planejamento especial para esses períodos de sazonalidade e também fornecemos um suporte diferenciado ao franqueado.

Como o verão é responsável por 30% do faturamento anual da rede, nessa época o foco do gestor é a excelência no atendimento, assim o aumento da demanda em nada influencia a qualidade do produto ou do serviço prestado.

Já no inverno, temos uma maior rigidez no controle de desperdícios e na minimização de custos para podermos driblar a queda do faturamento. Além disso, incrementamos o nosso portfólio de produtos com sopas e escondidinhos saudáveis, sempre mantendo o propósito da marca.

Outra estratégia que funciona bem em franquias que trabalham com a sazonalidade é oferecer um suporte no planejamento financeiro dos franqueados. Assim, é possível garantir a sustentabilidade das unidades em todos os meses.

Através de uma gestão forte e estruturada conseguimos manter a rede rentável o ano todo e ainda crescer em meio à crise. Portanto, antes de torcer o nariz para as marcas de verão, vale a pena se aprofundar um pouco mais. Às vezes, você só está olhando na direção errada! Então, que tal aproveitar a chegada de 2017 para conhecer novas oportunidades? Tenho certeza que não faltarão boas inspirações para você!

Antônio Ricardo Mesquita é sócio fundador da Sucão, franquia de alimentação saudável que se destaca no mercado Fast and Healthy Food.

Sobre a Sucão

www.sucaolanches.com.br/ (19) 3236-8646

A Sucão é uma franquia de alimentação saudável que se destaca no mercado de Fast and Healthy Food. A marca, fundada há mais de 40 anos na cidade de Campinas, interior de São Paulo, inicialmente ficou conhecida por seus famosos sucos naturais que ganharam por sete anos consecutivos (2007/2013) o título de Melhor Suco pelo prêmio Veja Comer & Beber da cidade. Quando tornou-se franquia em 2014, os reconhecidos sucos receberam a companhia de novas receitas para ampliar o conceito da marca de fornecer uma alimentação saudável e nutritiva no modelo de fast food. Hoje, a rede já conta com 12 lojas em operação no interior de São Paulo, sendo cinco próprias e sete franqueadas.

