Iniciativa da Cargill fomenta conscientização para reciclagem em parceria com nove municípios de São Paulo

Projeto Ecoarte realizou atividades em escolas e praças públicas do estado, impactando mais de 10 mil pessoas

Nos últimos dois meses, mais de 10 mil garrafas PET, 600 latinhas de molho de tomate Pomarola e dezenas de quilos de papelão que seriam descartados e inutilizados ganharam um novo significado nas mãos de alunos de 6 a 16 anos de escolas públicas de nove cidades do estado de São Paulo. Foi durante o Ecoarte Itinerante, projeto realizado pela Cargill, por meio das marcas Liza, Elefante e Pomarola, que os estudantes de Praia Grande, Itapira, São Paulo, Guarulhos, Mairinque, Porto Ferreira, Bertioga, São Roque e São José do Rio Pardo transformaram estes materiais em novos objetos, como peças de decoração e brinquedos.

“A questão ambiental tem se apresentado na forma de muitos problemas que afetam a vida do cidadão comum e a escola é chamada a dar sua contribuição na busca de soluções para a crise ambiental. Em todas as instituições por onde o Projeto Ecoarte passou, deixou uma mensagem de esperança aos alunos, professores e diretores, introduzindo novas ideias e proporcionando novas discussões em sala de aula por meio das cartilhas distribuídas e oficinas realizadas”, destaca Eloyna Fernandez, coordenadora pedagógica do projeto elaborado pela Cultura Sustentável.

Todas as nove cidades receberam a visita por uma semana de uma carreta itinerante que levava consigo ações de sustentabilidade e conscientização ambiental para toda a cidade, e, durante o final de semana, a carreta se transformava em uma mostra cultural, disseminando conhecimento aos munícipes que participavam das mais diversas ações conduzidas em praça pública.

O projeto, que tem a reciclagem como protagonista, atingiu seu objetivo de promover a democratização, a cultura e a consciência ambiental por meio de teatro, oficinas, cinema e artes visuais para os mais diversos públicos. Foram dez mil pessoas impactadas diretamente com a iniciativa, ente alunos da rede municipal, professores e cidadãos, conscientizados sobre a questão dos resíduos sólidos recicláveis e de sua responsabilidade com o descarte ambientalmente correto de materiais.

Segundo Marcio Barela, coordenador de sustentabilidade da Cargill Foods Brasil, outro benefício para os municípios foi o destaque recebido pelas cooperativas. “As cooperativas de catadores tem um papel fundamental na gestão de resíduos municipal e, após o projeto, esperamos que o volume de material recebido pelas cooperativas seja maior e melhore a qualidade da separação, aumentando a renda e qualidade de vida das pessoas que dependem desta atividade, além de ajudar no crescimento da qualidade ambiental dos municípios”, ressalta.



Sobre a Cargill

A Cargill produz e comercializa internacionalmente produtos e serviços alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais. Em parceria com produtores, clientes, governos e comunidades, e por meio de 150 anos de experiência, ajuda a sociedade a prosperar. Possui 150 mil funcionários em 70 países que estão comprometidos em alimentar o mundo de forma responsável, reduzindo impactos ambientais e melhorando as comunidades onde vivem e trabalham. No Brasil desde 1965, é uma das maiores indústrias de alimentos do País. Com sede em São Paulo (SP), a empresa está presente em 17 Estados brasileiros por meio de unidades industriais e escritórios em 191 municípios e mais de 10 mil funcionários. Para mais informações, visite www.cargill.com e a central de notícias.

INFORMAÇÕES

Contatos para a imprensa



Cargill

imprensa@cargill.com

(11) 5099-3127

S2Publicom – www.s2publicom.com.br

PABX: (11) 3027-0200 / 3531-4950

Paula Boracini – paula.boracini@s2publicom.com.br (11) 3027-0276 / (11) 98123-5235

Janahina Rodrigues – janahina.rodrigues@s2publicom.com.br (11) 3027-0200 ramal: 380

Viviane Santa Cruz – viviane.santacruz@s2publicom.com.br