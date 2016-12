Natal das Crianças carente é realizado em Três Lagoas

O Grupo da Fraternidade Espirita José Grosso e Maria João de Deus, em Três Lagoas (MS), situado na Viela Francisco Cândido Xavier, esquina com a Rua Allan Kardec, Vila Haro, saída para Campo Grande, promoveu dia 23 de dezembro, o Natal das Crianças Carentes.

Dando início à comemoração natalina, o fantástico Coral GRUPO DE CANTO NOTAS DE LUZ, do Grupo Assistencial A Candeia, encantou a todos com a casa super lotada.

Na palestra, a jovem empresária Maria Lima, coordenadora do Grupo da Fraternidade Espírita .José Grosso e Maria João de Deus, falou sobre Jesus.

O ponto Alto da Festa foi a chegada do papai Noel trazendo balas, biscoitos e distribuindo centenas de brinquedos.

Mais de 4 mil brinquedos estão sendo doados, desde o dia 23 até dia 31 de dezembro.

Neste ano, o casal Luizinho e Elzi contou com a participação especial do casal de São Paulo Luiz Márcio e Maria Veronica, Leidir Viana, Dr.Paulo Cesar de Figueiredo, Zeila Queiroz, Agua Aquarela, advogados Jefferson Santana de Melo Filho e Luiz Carlos Areco, dr. Roque Delegado da Policia Federal aposentado, Terezinha Trannim, Elza Marchessi, Gilselaine Rosseto Pavan Brioli, Valdir Molina e Antonieta, Senhor Tupy, empresária Maria Lima, Danielle Rodrigues de Lima e família fez doações de 02 enorme e delicioso bolo, Casal de pecuarista Fernando Garcia de Sousa e Vickie Vituri, e outros

São 29 anos de historia com amor e festa ás crianças carentes.

No começo dos anos 1960, quando Três Lagoas já era bela mas ainda não era a potência industrial e agropecuária de hoje, não havia quem não conhecesse o Luiz Barbeiro. Com sua tesoura, sustentava 11 filhos, e ainda arrumava tempo para ser juiz de paz, o que realizava com seriedade e dedicação, um motivo a mais para ser bem estimado pela cidade. No Natal de 1961, um dos filhos, Luizinho, acordou bem cedo e colocou o sapato perto da cama, acreditando que o Papai Noel viria trazer os presentes. Porém, no dia seguinte não havia presente nenhum.

Na casa em que moravam, na Rua Paranaíba, 1.215, ao lado do posto Texaco, os 11 filhos sempre viam as crianças da vizinhança alegres, divertindo-se com brinquedos, às vezes caros. Um dia, Luizinho viu que sua mãe estava muito triste. Ele perguntou pelo seu pai e a mãe respondeu que estava no fundo do quintal. Naquele dia, presenciou o pai chorando, debaixo de um pé de jaboticabeira, por não ter dinheiro para comprar presentes para os filhos.

Luizinho secou as lágrimas do velho barbeiro, e fez o juramento de que quando fosse adulto iria fazer todos os anos o Natal para as crianças pobres, ação que vem cumprindo anualmente. É o Natal das Crianças Carentes, que vem realizando, com muito amor, desde que se tornou espírita, em 1987, após a desencarnação de sua filha Heleyne.

Seguindo esta tradição, o jornalista Luiz Correa e sua esposa, assistente social Elzi Terezinha Garcia Corrêa, coordenam os trabalhos do Grupo da Fraternidade Espirita José Grosso e Maria João de Deus, de Três Lagoas (MS). Neste mês de dezembro promoverão na sexta-feira, dia 23, às 19 horas, o Natal das Crianças Carentes,distribuição nos bairros segue até dia 31.12.

Dando início à comemoração, haverá apresentação especial do Grupo de Canto Notas de Luz (Coral do Assistencial Espirita Candeia). A chegada oficial do Papai Noel será o ponto alto da festa, quando o bom velhinho será recebido pela palestrante da noite, Alaíde Carneiro Dias, de Jales (SP). Como já se tornou tradição há 22 anos, a festa é sempre um sucesso cada vez maior e um encanto para as crianças carentes, com a entrega de mais de três mil brinquedos.

Luizinho e Elzi também não esquecem aquilo que ouviram de Chico Xavier, na residência do médium, na noite de 14 de dezembro de 1996. Na ocasião, Chico incentivou o casal para preservar com o Natal das Crianças. “Jesus está aqui sorrindo pra vocês”, afirmou Chico Xavier.

Jornalista Altamirando Carneiro