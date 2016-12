Danpris anuncia parceria com loja de Móveis Planejados

Construtora em Osasco anuncia venda de apartamentos mobiliados

A Construtora e Incorporadora Danpris fez parceria com a Lugui Móveis – loja de móveis planejados – e vai fazer uma promoção com as últimas unidades do Portal Vista Allegro e do Quest Campesina, oferecendo a unidade decorada com os móveis da loja. A promoção faz parte das ações de final de ano da Danpris para facilitar a aquisição do imóvel, permitindo que os compradores recebam o imóvel mobiliado, sem transtorno.

De acordo com Dante Seferian, CEO da empresa, a entrega das próximas unidades prontas para morar será iniciada em dezembro e no primeiro semestre de 2017. “A grande vantagem dessa associação é levar ao consumidor o apartamento mobiliado a um preço acessível. O morador escolhe como quer mobiliar a unidade – a cozinha, sala, quartos, banheiros – passa para gente, acertamos com a loja de móveis planejados”, conta.

Ainda de acordo com ele, em um momento de instabilidade econômica, como esta que o Brasil atravessa, é preciso oferecer condições especiais de venda para atrair novos compradores. “Uma solução ideal para quem quer comprar um imóvel, já que as negociações estão mais flexíveis”, completa o CEO.

Em relação ao estoque da empresa, Seferian acredita que o estoque pode diminuir em pouco tempo, já que o valor está bastante atrativo, principalmente se comparado aos imóveis comercializados na Capital. “Penso que rapidamente as vendas de todas as unidades estarão concluídas. O desejo de adquirir o primeiro imóvel e sair do aluguel é maior do que o receio com a economia. Com condições mais facilitadas, o novo cliente se sente mais seguro para fechar negócio”, analisa.

Mercado mostra recuperação

Conforme apresentado no relatório do Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio), no inicio de novembro, os imóveis que mais se destacaram nos últimos meses foram os de 2 dormitórios, que variam a área útil entre 45 m² e 65 m² e na faixa de preço, que varia, entre R$ 225 mil e R$ 500 mil. E o volume de vendas maior foi de imóveis na planta.

Sobre a empresa – A Danpris Construções e Empreendimentos Imobiliários atua há 40 anos no mercado. A empresa fundada por Pedro Avedis Seferian, iniciou as atividades construindo empreendimentos comerciais e residenciais, focando em condomínios fechados de residência, loteamentos e também em edifícios comerciais.