Novos tempos, novos hábitos

*Por Márcio Iavelberg é sócio fundador da Blue Numbers e autor do livro: “Como administrar seu consultório e suas finanças pessoais”

Muitas empresas que já foram consideradas potências na economia global, décadas atrás, assim como seus produtos, de extrema necessidade, acabaram se tornando obsoletos, com a modernização, com a globalização e até por mudanças nos hábitos de consumo da sociedade moderna.

Envio de fax, filmes de 24 ou 36 fotos e aparelhos de videocassete são exemplos de produtos quase extintos. As crianças de hoje nem sabem o que são eles e para que serviam. Isso porque, com um único aparelho celular, consegue-se receber e enviar qualquer tipo de documento, pode-se tirar quantas fotos desejar e assistir uma gama enorme de filmes, ouvir músicas, etc.

Essas empresas como Fujifilm, BlockBuster, Panasonic e tantas outras nem imaginavam que o mercado que tinham na década de 80 e início de 90, praticamente desapareceria num piscar de olhos.

A sociedade é diferente, os hábitos de consumo também, as crianças não conseguem entender o descuido com a natureza, o corte de árvores, a poluição dos rios, o maltrato animal, o porque do cigarro. Falar de homossexualidade faz parte do dia a dia delas, assim como conhecem alguns idosos chegando nos 100 anos de vida.

Muitas empresas ainda não perceberam mas, em pouco tempo, os seus produtos também não responderão mais aos desejos de um novo público. Os seus velhos argumentos não mais convencerão.

Inove e busque se adaptar. Esteja muito próximo das novas tecnologias e ainda mais próximo de seus clientes e dos novos desejos.

Mude a rota enquanto ainda estiver ganhando dinheiro. Depois, será tarde demais.

