Comércio tem o segundo pior Natal desde 2003, aponta Serasa Experian

Vendas caem 4,0%. São Paulo também registrou recuo

São Paulo, 26 de dezembro de 2016 – Na semana do Natal (18 a 24 de dezembro de 2016), as vendas do varejo caíram 4,0% em todo o país sobre a semana de 18 a 24 de dezembro de 2015, conforme revela o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio – Natal 2016. Este foi o segundo pior desempenho do varejo para as vendas de Natal desde a criação do Indicador, em 2003.

Na cidade de São Paulo, as vendas também caíram na semana do Natal deste ano: 4,5% menores que as da mesma semana do ano passado.

De acordo com os economistas da Serasa Experian a alta do desemprego, o crediário caro e confiança do consumidor em patamar deprimido pesaram sobre as vendas de Natal deste ano. Vale notar também que este foi o terceiro recuo consecutivo das vendas de Natal, pois estas já haviam recuado 6,4% em 2015 e 1,7% em 2014.

Para os economistas da Serasa Experian, inflação e desemprego em alta, crediário caro, quedas da renda real e dos níveis de confiança dos consumidores, desestimularam o movimento dos consumidores nas lojas durante a data comemorativa do Natal deste ano.

Metodologia

O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio tem como base uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Serasa Experian. Foram consideradas as consultas realizadas no período de 18 a 24 de dezembro de 2016 e comparadas às realizadas no período de 18 a 24 de dezembro de 2015.

