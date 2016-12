Gabriel Jesus e 4 do Nacional vão à final do Rei da América

A galeria de conquistas de Gabriel Jesus pode receber um complemento ainda antes de ir em definitivo para a Inglaterra. Nesta segunda-feira, foi divulgada a lista com os cinco finalistas do prêmio “Rei da América”, promovida pelo jornal uruguaio El País e que honra o melhor jogador que atuou dentro das Américas nos últimos 12 meses.

Campeão brasileiro com o Palmeiras e olímpico com a Seleção, o atacante de 19 anos irá concorrer com quatro jogadores do colombiano Atlético Nacional, que ergueu a taça da Copa Libertadores da América e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana deste ano. São eles: os meio-campistas Alejandro Guerra – que está próximo de ser anunciado como reforço pelo Palmeiras – e Macnelly Torres, o goleiro Armani e o atacante Miguel Borja.

Encerrada no último em 23 de dezembro, uma votação envolvendo jornalistas esportivos do mundo todo ajudou a definir os cinco finalistas. No próximo dia 31, portanto, serão conhecidos o “Rei da América” (melhor jogador), o melhor técnico e a seleção do continente americano.

O “Rei da América” passou a ser organizado pelo jornal uruguaio El País em 1986. Deste então, os brasileiros venceram o prêmio em sete oportunidades: Bebeto (1989), Raí (1992), Cafu (1994), Romário (2000), Neymar (2011 e 2012) e Ronaldinho Gaúcho (2013). O atual campeão é o uruguaio Carlos Sánchez, ex-River Plate e atualmente no mexicano Monterrey.

Antes de se apresentar ao técnico Pep Guardiola no Manchester City, em janeiro, Gabriel Jesus viu a camisa 9 da Seleção Brasileira lhe cair bem, marcando cinco gols em apenas seis jogos sob o comando de Tite. No Verdão, o atacante foi às redes 21 vezes na temporada.

Neste ano, a revelação palmeirense já levou os prêmios de melhor jogador do Campeonato Brasileiro do Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta , foi eleito o craque da competição pela CBF, além de ter faturado a Bola de Ouro, da Espn.