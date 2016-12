Criança de 6 anos morre após cair de prédio na zona sul de SP

Uma menina de seis anos morreu após cair do 20º andar de um prédio na região de Interlagos, na zona sul da capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 26.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 10h40, em um edifício localizado na Avenida João Peixoto Viegas. Quando a ambulância chegou ao local, a criança já havia morrido, segundo afirma o Corpo de Bombeiros. A perícia foi feita no local.

O caso foi registrado no 80º Distrito Policial (Vila Joaniza) como queda acidental. Segundo o delegado Pedro Luís de Souza, a família – de um contador e uma dona de casa – faria uma mudança do apartamento nesta segunda. Os móveis estavam embalados. O pai trabalhava e a mãe estava em casa só com a filha, Ana Júlia Oliveira Veiga.

Ela precisava descer para a administração do prédio resolver as últimas pendências da mudança e chamou Ana Júlia para ir junto. Mas a menina preferiu ficar no apartamento brincando com os presentes que recebeu no Natal. A mãe, então, foi sozinha.

Segundo Souza, o apartamento tem grade de proteção em todas as janelas, menos no banheiro, onde há uma janela basculante. “A criança foi ao banheiro para olhar e ver se a mãe estava voltando. Subiu no vaso e na pia. Só que a janela é basculante, mas não tem o limitador de abertura. Quando a criança pôs a mão para tentar olhar para baixo, a janela basculou para fora e a criança caiu”, afirma o delegado.

Na queda, Ana Júlia bateu na janela de um dos apartamentos. Uma vizinha escutou o “barulho forte” e telefonou ao zelador. Foi ele quem encontrou o corpo da menina. De acordo com o delegado, a mãe está em estado de choque.