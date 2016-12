Saraiva escolhe destaques do ano junto ao público

Serão eleitos os vencedores em nove categorias e a votação está aberta no site da rede

A Saraiva lança uma votação pra lá de especial, que irá escolher os destaques da literatura em 2016 em nove categorias: Melhor adaptação para o cinema; autor(a) de ficção; autor(a) de não-ficção; autor(a) revelação; biografia; edição; livro de influenciador, livro do ano e personagem. O público está convidado a participar, por meio de voto, no próprio site da rede ou versão mobile. Além da oportunidade de apoiar os seus favoritos em cada categoria, o eleitor ganha, ainda, um cupom com 10% de desconto ao finalizar a sua escolha.

A ação conta com o engajamento do público, que acompanhou a Saraiva durante todo o ano e se divertiu e emocionou com o vasto universo de obras oferecido pela rede. Neste momento ele pode ser o protagonista desta história e garantir que seu autor, livro ou personagem preferido figure entre os ganhadores.

A votação estará disponível até o início de janeiro. Os títulos vencedores receberão o selo “Destaque do Ano Saraiva – Escolha do público” e ganharão ainda exposição diferenciada no e-commerce da rede. Na ocasião também será anunciado o Prêmio Homenagem Saraiva, que apresentará um(a) autor(a) de grande relevância para o universo literário.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que a rede vem desenvolvendo para entregar, cada vez mais, conteúdo relevante, diferenciado e interativo. Veja também as listas temáticas com assuntos contemporâneos, divertidos e o melhor da literatura disponível no: www.saraiva.com.br/listas-livros.

Sobre a Saraiva

A Saraiva, empresa focada em educação, cultura e entretenimento, está presente em todas as fases da vida de seus clientes. A companhia opera por meio do conceito multicanal, que integra lojas físicas, internet e dispositivos móveis, com uma ampla gama de produtos e serviços. A empresa conduz seus negócios de comércio eletrônico pelo site saraiva.com.br, cuja operação é totalmente integrada à da rede de lojas físicas, com presença em todo o território nacional.

