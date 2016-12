Com volta na 2ª, estrada enche e SP esvazia

O paulistano que adiou para esta segunda-feira, 26, a volta do litoral para a capital, após o Natal, enfrentou grandes congestionamentos no fim da tarde no Sistema Anchieta-Imigrantes. Os motoristas encontraram trânsito praticamente parado por 9 quilômetros, a partir do km 58 da Imigrantes, até o fim da serra, no sentido de São Paulo. Na Anchieta, na mesma direção, houve 7 quilômetros de lentidão. A capital, por sua vez, ficou vazia.

Quem saiu das praias do litoral sul também pegou congestionamento na Rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Enquanto muitos voltavam da praia, outros seguiam na direção do litoral. No sentido da Baixada Santista, o trânsito também foi intenso, obrigando a concessionária a adotar a Operação Descida, pelas pistas sentido Sul da Anchieta e da Imigrantes.

Na Rodovia dos Tamoios, quem seguiu para as praias de São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba pegou trânsito intenso ao longo de quase 50 quilômetros, desde o km 11, região de São José dos Campos, até o km 60, já no litoral. Para chegar às praias, o motorista precisou de muita paciência. Os congestionamentos urbanos atingiram a Rodovia Rio-São Paulo e o trecho final da Tamoios.

Na Rodovia Carvalho Pinto, um acidente entre dois carros interditou uma das faixas da pista sentido São Paulo, no km 113, por volta das 18 horas. Houve ao menos 3 quilômetros de congestionamento até a liberação da pista, uma hora depois. Na Via Dutra, havia congestionamento na chegada a São Paulo, na região de Guarulhos. Uma colisão entre duas carretas ainda interditou os dois sentidos da Rodovia Régis Bittencourt, principal ligação entre São Paulo e Curitiba, à noite, em Miracatu, no Vale do Ribeira. O acidente, no km 370, trecho de pista simples, deixou um ferido.

Capital

Quem voltou mais cedo ou passou o Natal na capital paulista curtiu a cidade vazia. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice de lentidão ficou perto de zero ao longo de todo o dia – com períodos sem nada registrado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.