Moeda iraniana atinge menor valor histórico ante dólar

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

A moeda do Irã, o rial, atingiu seu menor valor histórico ontem, ao ser cotada a 41.600 riais por dólar. Embora torne as exportações iranianas mais atraentes, a queda da divisa também compromete as economias da população.

Como o dólar valia 9.200 riais há uma década, a moeda iraniana acumulou desvalorização de cerca de 450% no período.

Boa parte das perdas do rial ocorreu em 2012, quando o programa nuclear do iraniano foi contestado e Teerã virou alvo de sanções dos EUA e da União Europeia. Fonte: Associated Press.