Penitenciária de Franco da Rocha registra fuga de 27 presos em SP

IstoÉ Online com Agência Brasil

O Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, registrou a fuga de 27 presos na madrugada de hoje (27). De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do estado, seis fugitivos foram recapturados pela Polícia Militar (PM).Os presos serraram as grades das celas e conseguiram pular o muro da unidade, que funciona em regime semiaberto. Esse tipo de detenção não tem vigilância armada, não é cercado por muralhas e os presos podem sair para trabalhar e estudar mediante autorização judicial.

Os fugitivos não tiveram o benefício da saída temporária de Natal e Ano Novo. A fuga ocorreu às 3h e a PM foi imediatamente acionada. As buscas, com auxílio dos agentes penitenciários e da Guarda Civil, continuam para capturar os 21 foragidos.