Agricultura familiar recebe recursos garantidos com emenda da deputada Tereza Cristina

Agricultores familiares de várias regiões do Estado terão R$ 500 mil para investimento na melhoria da produção. Os recursos são oriundos de convênio de emenda parlamentar de autoria da deputada federal Tereza Cristina (PSB-MS). Serão contemplados os municípios de Ponta Porã, Fátima do Sul, Campo Grande, Nova Andradina, Aquidauana e Dourados. A emenda é do ano de 2015 e vai ajudar na diversificação de atividades das propriedades rurais principalmente nos assentamentos rurais.

A gestora do recurso financeiro vai ser repassada para a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), que tem como objetivo contemplar esses municípios com aquisição de máquinas e equipamentos para a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul. A entidade possui capacidade técnica e operacional para ajudar a elevar o patamar de agricultura local em todos os níveis, dinamizando outros setores da economia para o fortalecimento do setor agrário como todo.

Para a deputada Tereza Cristina o segmento necessita urgente de diretrizes que proporcionem a assistência continuada para auxiliar a produção do campo, principalmente da agricultura familiar. “É preciso que os governos tenham uma linguagem única. Carecemos de assistência compatível a importância da agricultura, seja ela única ou através de parcerias. É necessário abrir um leque de opções de atendimento ao pequeno produtor”, avaliou.

