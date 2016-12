Love Treta: Canal da rede Snack fecha 2016 com mais de 1.380.000 visualizações

Foto: Zé Paulo Cardeal

O apresentador e humorista Rafael Cortez, apresenta seu canal Love Treta da Rede Snack – rede multiplataforma brasileira – desde janeiro de 2016.

Nesse período, Rafael entrevistou famosos e amigos, interagiu com os seguidores dando conselhos e ajudando a solucionar problemas amorosos, falou sem tabus sobre relacionamentos e conquistou ainda mais fãs.

Irreverente e divertido, o Love Treta chega a 1.380.612 visualizações em seus 55 vídeos publicados. Bruna Surfistinha, Marcelo Marrom, Adriane Galisteu e Mônica Iozzi protagonizaram vídeos inesquecíveis do canal. Confira em: http://www.youtube.com/lovetreta

Serviço:

Love Treta com Rafael Cortez

Toda quinta-feira, às 11 horas

Playlist temporária “Rap da Verdade” toda terça-feira, às 11h

Para se inscrever no canal: http://bit.ly/1NtJgcI

Sobre a Rede Snack

A Rede Snack, fundada pelos publicitários Vitor Knijnik e Nelson Botega, é uma rede multiplataforma brasileira. Ela cria, produz, desenvolve e distribui conteúdo original multiplataforma (YouTube, Facebook, Snapchat, SVODs), e possui 3 unidades de negócio.

Snack Creators – área de production service, comercialização e gerenciamento para os talentos mais influentes do país como PC Siqueira, Barbixas, Bruna “Desbocada” Louise, Flavia Pavanelli, entre outros.

Snack Studios – área de desenvolvimento e produção de séries originais multiplataforma, como o Amigo Gringo apresentado por Seth Kugel, conhecido por sua coluna The Frugal Traveler do New York Times, OK!OK!, canal sobre o mundo pop mais visto do YT Brasil, Vendi meu Sofá com a fitness girl Gabriela Pugliesi, Nosso Canal, apresentado pelas garotas mais bombadas da internet, Casa do Saber, de entretenimento cultural, entre outras séries originais.

Snack Brands – serviços de criação, produção, mídia e inteligência audiovisual digital para agências e marcas. A área é responsável pela criação e produção do maior canal de marca do YouTube Brasil, Mundo da Menina by Pampili, que já ultrapassou 1M de inscritos, em parceria com a Sociedade Criativa da publicitária Tetê Pacheco.

A Rede Snack tem mais de 12 milhões de inscritos no YouTube, 11 mil vídeos publicados, mais de 1,4 bilhões de visualizações.

ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SNACK

FORMA RP – Flavia Meirelles

Contato à imprensa

(11) 3031-0406

Jessica Valente

jessica@formarp.com.br

Thais Bellotto

thais@formarp.com.br